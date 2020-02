Peter Kühn-Nielsen er hverdagens og øjeblikkets mester

Arets kunstner "Peter Kühn-Nielsen mestrer at indfange øjeblikket i hverdagen. Kendetegnene for Peter Kühn-Nielsens fotografier er et særligt talent og blik for at se det kompositoriske i det hverdagsagtige samt en evne for at indfange øjeblikket. Han viger ikke tilbage for at vise de uæstetiske sider af den dagligdag, vi omgiver os med."