Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

På vandet er det nemt at holde afstand

I Birkerød Sejlklub gør de sig klar til en ny og helt anderledes sæson. Det sociale omkring sejladsen er sat på pause, og coronaen gør alting meget mere besværligt. Men... når man først er kommet ud på Furesøen er alt, som det skal være

Rudersdal Avis - 30. april 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en usædvanligt smuk torsdag formiddag ved bredden af Furesøen. Fuglene kvidrer, og forårssolen stråler over de mange både og joller, som snart skal i vandet. Man glemmer helt de tunge omstændigheder, som hænger over hovederne på os alle.

En ny sæson er undervejs i Birkerød Sejlklub, og formand Jesper Gundborg glæder sig i solskinnet - også selvom sæsonopstarten og sæsonen i det hele taget har været præget af usikkerhed, uro og coronakrise.

"Jeg kom til som ny formand i august sidste år, og jeg overtog heldigvis en meget veldrevet klub fra min forgænger Torben. Men denne sæson skulle have handlet om at se fremad med ny energi og en masse nye initiativer, og så er det klart, at dette er en stor våd klud i hovedet," siger Jesper Gundborg.

Nu har regeringen og sundhedsmyndighederne heldigvis lempet på reglerne for dele af idræts- og foreningslivet, og Jesper Gundborg er sikker på, at sæsonen 2020 bliver god - trods alt. Men den bliver væsentligt anderledes.

"I år kommer det til at handle om det rent basale - at komme ud på vandet. Der er en masse arrangementer og kapsejladser, som vi bliver nødt til at udsætte eller aflyse i år, og det kommer også til at gå ud over det sociale liv, som vi netop gerne vil gøre endnu mere ud af i klubben. Så motivationen er ikke at vinde kapsejladser. I år handler det om at blive bedre til at sejle. Vi får noget vind i håret og kommer væk fra skærmen," siger Jesper Gundborg.

Og det glæder både han, de frivillige og klubbens medlemmer sig farligt til.

"Det er jo en oplagt sportsgren at gå til, som verden ser ud til lige nu. Lige så snart du er kommet ud på vandet, så er det ikke svært at holde to meters afstand. Og det er fantastisk at komme ud og væk," siger formanden.

Kostet tid og medlemmer Det er en optimistisk og løsningsorienteret formand, som avisen møder. Han, bestyrelsen og klubbens mange frivillige er i fuld gang med den sidste planlægning og logistik. Der er både blevet bestilt håndsprit, og lagt planer for, hvordan sejlerskolerne skal afvikles. Og alt skal nok falde på plads, forsikrer Jesper Gundborg.

Men det har skam været hårdt at være sejlsportsklub i en coronatid.

"Det betyder blandt andet, at vi har mistet medlemmer. Vi kan i hvert fald mærke det på medlemstilgangen, som har været meget langsommere i år. Og det er jo klart: Man melder jo ikke en 10-årig til sejlads, hvis ikke de kan komme ud at sejle. Det kan vi jo godt forstå," siger Jesper Gundborg og fortæller om et helt usædvanligt forår ved Furesøen.

"Døren til klubben har været låst. Vi har ikke måttet sejle i klubjoller, og vi har ikke måttet vedligeholde udstyret. Vi har faktisk slet ikke måttet røre ved noget. Det betyder, at vi er et par uger bagefter nu," siger han og fortsætter:

"Vi er også ganske få, der arbejder på klubbådene. Det er normalt en kollektiv opgave, som også er vigtigt socialt. Om du er voksen eller barn, så skal man være med til at forberede sæsonen. Lige hive båden ud, vaske den, kærtegne den lidt og blive gode venner med den. Alt det bliver vi nødt til at springe over i år, desværre" siger han.

MEN... selvom det har været besværligt - og det sikkert også bliver lidt mere besværligt at skulle afvikle træningen med de passende corona-forholdsregler, så glæder de sig stadig i Birkerød Sejlklub:

"Ikke for at lyde som en gammel søulk, men billedet er, at vi er i en storm lige nu. Og så må vi rebe lidt for at komme sikkert igennem. Men vi kommer ud på den anden side, og det bliver solskin igen. Det hele bliver normalt igen. Og når man kommer derud," siger han og peger ud på den solbeskinnede Furesø, "så er alt som det plejer. Vinden ligger og springer rundt, som den gør på Furesøen og fuglene kvidrer ovre i Vaserne. Der er jo ikke noget, der har ændret sig," siger han.

Læs mere om Birkerød Sejlklub og den ny sæson på birkerodsejklub.dk