Oplev kammersolister i Holte Kirkes Sognegård

Ild og død

Koncerten er en del af et 4-årigt projekt om 'De Fire Elementer', der i denne sæson fokuserer på 'Ild'. Apokalypsen ses ofte illustreret af netop et flammehav, og værkerne forholder sig på hver sin måde til apokalyptiske begivenheder, ild og død.

2. verdenskrig står som en af de mest apokalyptiske begivenheder i de sidste 100 års historie, og i år markeres 80-året for besættelsen og 75-året for befrielsen. Shostakovich' 2. klavertrio blev skrevet i krigens sidste år, hvor han var i en dyb depression over sin nærmeste vens død.

Frederiksberg-komponisten Jexper Holmens voldsomme tonesprog ledsages her af Alexandra Buhls kunstfilm om menneskets kamp med sig selv og passionen, der både er kreativ og destruktiv - ild og hav, undergang og skabelse.

Den amerikanske komponist Andrew Waggoner er inspireret af James Baldwins bog om raceproblemer. Titlen, 'The Fire Next Time', kommer fra en traditionel slavesang om Gud, der første gang straffede menneskene med syndfloden, men anden gang vil straffen bestå af ild.

Til sidst spiller Rudersdal Kammersolister en kammerversion af Richard Strauss’ berømte sang 'Beim Schlafengehen'. Teksten er skrevet af Hermann Hesse under 1. Verdenskrig, mens musikken blev til få år efter 2. Verdenskrigs afslutning og kort før Strauss’ død. Her kredses også om døden.

Billetter á 100 kr. sælges ved indgangen.

