Opera i verdensklasse kommer til Birkerød

"Aftenen bliver ren forkælelse, hvis du holder af opera akkompagneret af en pianist i verdensklasse. Det bliver en gallakoncert med et repertoire af berømte italienske arier og duetter," skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Gallakoncertens anden solist er den danske operasanger Dan Gabriello, som er en sjælden gæst i Danmark. Dan Gabriello er uddannet operasanger i solistklassen på The Royal College of Music i London.

Til at akkompagnere de to sangere kommer den internationale pianist Simonetta Tancredi. Du kan allerede nu sikre dig billetter via oplevrudersdal.dk.