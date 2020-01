Oktober 2019 - Året der gik i Rudersdal

I oktober kunne vi læse andet bind af Niels Peter Stillings fortælling om Rudersdal Kommune. Foto: Pernille Borenhoff

Der var politisk opbrud i oktober, da

debatten om skolestrukturen spidsede til.

Rudersdal Avis - 09. januar 2020 kl. 09:10 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I aviserne i oktober handlede det rigtig meget om politik. Her er lidt af, hvad vi skrev.

Hovedparten af høringssvarene: Nej tak I oktober – efter en lang og ophidset høringsfase – kunne Rudersdal Kommune i starten af oktober offentliggøre høringsmaterialet. Og det stod klart at forældrene havde været endog systematisk flittige ved tasterne.

”Hele høringsprocessen har været præget af et stort engagement fra mange borgere, og der er indkommet mange høringssvar. Der er modtaget udtalelser fra alle 12 skolebestyrelser, 9 af skolernes MED-udvalg, Handicaprådet samt samlet udtalelser fra 174 borgere, interesseorganisationer, forældre og medarbejdere,” lød det således i mødedagsordenen.

Det kom heller ikke bag på nogen, som for eksempel havde læst læserbreve i nærværende avis, at Børne- og Skoleudvalgets forslag helt grundlæggende var rigtig upopulært. Rigtig mange af høringssvarene lovpriste det eksisterende skoletilbud – og opfordringen til politikerne bag forslaget var således i korte træk at tage det af bordet.

Det var også forvaltningens sammenfatning af høringssvarene:

”Størstedelen af udtalelserne peger på en uændret struktur og udtrykker bekymring for konsekvenserne ved en ændring af strukturen. Der tegner sig et generelt billede af stor tilfredshed med det, man har, og bekymring for det man får. Endvidere er der ønsker om yderligere beregninger, procesplaner m.m. inden der tages en endelig beslutning,” lød det.

Politisk brud: K og L sprang fra skoleaftalen Ganske kort før det afgørende udvalgsmøde i Børne- og Skoleudvalget, hvor forslaget til den kommende skolestruktur skulle behandles, sprang der en regulær bombe.

Konservative og Lokallisten meddelte – på Facebook, hvad der for alvor irriterede det tilbageværende flertal bag aftalen – at de ikke længere ville være med.

De tilbageværende partier bag forslaget, S, V og R, lagde bestemt ikke skjul på deres ærgrelse over, at de to partier sprang fra aftalen. Ikke mindst på grund af timingen.

”Jeg er overrasket og skuffet over, at Lokallisten og Konservative melder sig ud af et bredt politisk samarbejde i allersidste øjeblik. Nu har vi diskuteret skolestrukturen i mere end et år, og lagde i sommer et fælles forslag frem, som vil løse de store udfordringer, som skoleområdet står overfor, og så vælger de at melde sig ud mindre end døgn før den afsluttende udvalgsbehandling. De har haft rigelig tid til at melde ud, at de ville en anden vej. Det er en mærkelig måde at samarbejde på, særligt i så vigtig en sag,” lød det fra formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V).

Han, og de to øvrige partier i Børne- og Skoleudvalget mente, at Lokallisten og Konservative forsøgte at score billige point på sagen.

Det afviste både Lokallisten og Konservative naturligt nok:

”Jeg har forsøgt at påvirke beslutningen i udvalget til det allersidste. Da det stod klart, at det var fuldstændig umuligt at gøre det, så kunne jeg ganske simpelt ikke stemme for forslaget. Ikke mindst fordi alle høringssvarene er så entydigt imod skolesammenlægninger. Jeg er overhovedet ikke enig i, at det er populisme. Jeg synes, det handler om integritet for mig og Lokallisten,” sagde Trine Dybkjær fra Lokallisten.

Sådan blev vi os Tidligere museumsleder i Rudersdal, Niels Peter Stilling, sendte i oktober endnu en moppedreng om Rudersdal kommune på gaden. Denne gang var det historien fra 1900-2007 som blev gennemgået grundigt og underholdende.

"Da jeg i 2012 fratrådte som museumsleder i Rudersdal, indgik jeg en aftale med kommunens ledelse om at producere et værk om egnens historie," fortalte Niels Peter Stilling, da avisen mødte ham på Gl. Holtegaard, som naturligvis også var omtalt flere gange i det store bogværk.

Tanken var, at opgaven med at beskrive kommunens historie kunne klares på fire år. Det blev til syv.

"Jeg har i bøgerne beskrevet historien frem til kommunesammenlægningen i 2007. Den nye historie skal skrives af de kommende generationer," sagde han.

Bogen fortæller i ord, tal og foto om udviklingen fra landdistrikt til forstad og om vejen frem til den storkommune, som Rudersdal med sammenlægningen er i dag med cirka 56.000 borgere.

Klimatosse i Birkerød I oktober mødte Rudersdal Avis en vaskeægte klimatosse, som havde droppet både kød, flyrejser og bil og samtidig skrevet en bog om vores allesammens personlige ansvar for klimakrisen.

"Vi skal turde konfrontere hinanden med de her svære udfordringer, vi står overfor. Man skal vel have lov at sige: "Hold da kæft, har du slet ingen tanker om det her? Vil du slet ikke tage hensyn til dine børn og dine børnebørn? Hvad gør vi, når vi nu har så kort tid på os og udledningen per dansker er så stor som den er?" Moralen ændrer sig. De allerfleste af os ville jo stoppe en fuld mand, der er på vej ind bag rattet i en bil. Det må vi jo gerne. Og vi må også godt sige noget til en, der sidder og ryger ens børn lige ind hovedet. Men på klimaområdet har vi stadig svært ved det," sagde Mikael Bellers Madsen til avisens journalist, som sørgede for at køre endnu mere klimabevidst tilbage til redaktionen.

S, R og V enige om budgettet Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Venstre indgik i oktober, forsinket på grund af regeringsforhandlinger som trak ud, en aftale om budgettet for 2020-2023. Skolestrukturen var en del af budgetaftalen, og skatten blev sat op med 0,3 procentpoint.

Netop fordi skolestrukturen var en del af budgettet betød det helt automatisk, at Konservative og Lokallisten, som jo ikke ville være med til skolesammenlægninger, ikke var en del af aftalen. Enhedslisten kunne ikke acceptere, hvad man kaldte kraftige nedskæringer i velfærden, og Liberal Alliance ville omvendt ikke være med til skattestigninger.

Derfor var kun 14 ud af 23 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag aftalen. Men de var til gengæld svært tilfredse med den aftale, de var blevet enige om:

”Der er tale om et ambitiøst budget i balance og med et højt aktivitetsniveau på investeringssiden. På grund af den fortsatte usikkerhed om den fremtidige udligning har vi valgt at hæve skatten med 0,3 procentpoint til 22,8 procent. Det er fortsat en af landets laveste,” sagde borgmester Jens Ive (V).