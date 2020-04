Send til din ven. X Artiklen: Øllet flyder ikke i coronatider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Øllet flyder ikke i coronatider

Værtshuse, cafeer og restauranter har lukket, og detailsalget er også faldet. Det er ikke nemt at være mikrobrygger i en krisetid. I Birkerød Bryghus er Leif Kjøller nu klar til at levere direkte til døren

Rudersdal Avis - 27. april 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mikrobryggerier landet over er hårdt ramt af coronakrisen, som er gået voldsomt ud over salget af de specialbryggede dråber. I Birkerød Bryghus kan indehaver og brygger Leif Kjøller godt mærke, at krisen kradser:

"Salget er jo faldet en anelse. Det må man sige," siger han med slet skjult underdrivelse, da han tager imod avisen i Bie's Bryglab i Farum, hvor han brygger sit øl.

Han fortsætter:

"Det er for det første svært at finde sted at sælge mit øl. Værtshuse og restauranterne er jo lukkede, og forretningerne sagde først" Efter påske." Nu siger de: "Efter corona," siger Leif Kjøller.

Birkerød Bryghus ligger dog ikke stille, fordi salget gør det.

"Nej, nej. Jeg bryggede skam i går, min sommerøl," siger Leif Kjøller, som også er i en heldigere situation end mange af hans kolleger.

Ikke truet på eksistensen En nyligt afsluttet spørgeskemaundersøgelse blandt Bryggeriforeningens medlemmer viser nemlig, at næsten hver fjerde mikrobryggeri frygter, at virksomheden risikere at lukke. Ikke mindst fordi en tredjedel har mistet 80 procent eller mere af deres salg på grund af corona-krisen.

For Leif Kjøller er Birkerød Bryghus først og fremmest et con amore-projekt.

"Jeg har rundet pensionsalderen, og så er jeg fantombrygger. Det vil sige, at jeg ikke har nogen kapitalomkostninger. Jeg har selvfølgelig noget udstyr, jeg har købt og betalt, men jeg lejer jeg mig ind her i Bie's Bryglab, så det er jo en fleksibel løsning. Hvis jeg ikke brygger, koster det mig ikke noget," siger Leif Kjøller.

"Birkerød Bryghus er ikke på den måde truet på eksistensen - det er et spørgsmål om vilje. Men jeg kan mærke, at min omsætning er faldet, og det er svært at skabe overskud."

Ølentusiasme Selvom forretningen er ramt, så er glæden ved at brygge ikke forsvundet - og det er den lidenskab, som altid har drevet værket.

"Det startede bare med en interesse for god øl. Jeg har rejst meget rundt i Europa og har drukket en masse velsmagende øl, som jo ikke rigtig fandtes på det danske marked i 80'erne og 90'erne. Herhjemme var jeg med til at starte Danske Ølentusiasters lokalafdeling i Birkerød i 2003, og der hentede vi øl hjem og smagte på det," siger han og fortsætter:

"Jeg har altid holdt meget af mørk øl og tysk schwartzbier, og jeg holder også meget af engelsk ale. Så ville jeg finde ud af, hvordan man kunne kombinere de to ting. Så jeg købte et lille bryganlæg i 2007, og det blev til en rigtig god dark ale. Og så voksede det langsomt derfra," fortæller Leif Kjøller, som bryggede ved siden af sit "civile arbejde" i Nets i mange år.

Han blev diplombrygger i 2012, og da han nåede pensionsalderen begyndte han at brygge på fuld tid. I 2018 gjorde han hele produktionen økologisk, og han er stolt af sit produkt.

Blandt andet derfor vil han gerne have at øllet bliver drukket, og nu har han oprettet en webshop på sin hjemmeside, så lokale øldrikkere kan købe direkte af ham. Og han kører gerne ud med flaskerne.

For det er ikke en mulighed at stoppe med at brygge:

"Som min kone siger: Bryg noget øl - du bliver så glad" siger Leif Kjøller.