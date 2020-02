Store grupper af unge har brugt biblioteket som varmestue og til at holde fest i. Der er sågar forlydender om, at der er foregået hashhandel. Derfor er det slut med aftenåbent i weekenden, og der er indsat vagt i den selvbetjente åbningstid. Arkivfoto: Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: Øget sikkerhed og kortere åbningstider på Hovedbiblioteket på grund af uroskabende unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Øget sikkerhed og kortere åbningstider på Hovedbiblioteket på grund af uroskabende unge

Store grupper af unge, som hænger ud på Hovedbiblioteket i Birkerød, skaber så meget uro, at man lukker tidligere i weekenden og har vagt på i den selvbetjente åbningstid

Rudersdal Avis - 27. februar 2020 kl. 11:30 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig måtte politiet rykke ud til en anmeldelse om en gruppe unge, som skabte uro på Hovedbiblioteket i Birkerød.

Der er desværre ikke tale om en enkeltstående hændelse, fortæller bibliotekschef Marie Nielsen Westbrook.

"Vi er udfordret på Hovedbiblioteket i Birkerød. Dels af unge teenagere og børn, som møder op og keder sig og hænger ud. Der har vi et samarbejde med Gadeteamet, som er opsøgende og er rigtig meget på biblioteket og tager en snak med de unge, og prøver at få dem kanaliseret over i nogle mere fornuftige tilbud. Men så har vi desværre også en større gruppe af unge voksne, som bruger biblioteket som varmestue, fordi der er hashhandel i parkeringskælderen under biblioteket. Det har der været i årevis, og det er der stadigvæk, og derfor har vi også haft nogle politianmeldelser," siger Marie Nielsen Westbrook.

Eskaleret over nytår Rudersdal Avis har tidligere skrevet om lignende problemer med urolige unge, som opholdt sig på biblioteket med en adfærd, som var til gene for ansatte og brugere, men efter en periode, hvor det ikke har været så udtalt er problemet blusset op igen her til vinter.

"Det er eskaleret over nytår, og der har været flere grupper, som har været mere massivt til stede. Normalt kom de, når vi gik hjem, men så begyndte de at hænge ud på biblioteket i eftermiddagen også til stor gene for de ansatte og andre brugere," siger bibliotekschefen, og fortsætter:

"Vi har også kunnet se, når vi mødte om morgenen, at der havde været fest, fordi der var efterladt joints og lattergaspatroner," siger hun.

Flere borgere har også gjort opmærksomme på, at der ligefrem har foregået hashhandel på biblioteket, og derfor har biblioteket også haft en del kontakt med politiet, som er opmærksomme på hashhandlen og ofte runderer på biblioteket.

Lukker tidligere og øger sikkerheden Bibliotekschefen fortæller, at man har reageret hurtigt og konsekvent på problemet:

"Det vi har gjort er, at vi dels har et tæt samarbejde med Gadeteamet og ungeområdet og gadeplansmedarbejderen i forhold til de unge unge, og så lukker vi biblioteket klokken 18 fredag, lørdag og søndag i en periode, og på de øvrige dage har vi en G4S-vagt på i den selvbetjente åbningstid. Det har allerede hjulpet. Gadeteamet er i fuld gang med de yngste unge, og der er også borgere, som fortæller, at de er glade for den vagt vi har på i den selvbetjente åbningstid. Det gør dem tryggere," siger hun.

Det er et vinterproblem Foreløbig kører biblioteket med vagt og reducerede åbningstider frem til 1. april, og det skyldes i høj grad, at det tilbagevendende problem med de unge, som bruger biblioteket som varmestue er sæsonpræget.

"Jeg er ret fortrøstningsfuld i forhold til vores løsning, fordi det er et vinterproblem. Problemet med de unge er der fra efteråret og indtil foråret, fordi det simpelthen er for koldt at være udenfor. Når det bliver varmere forsvinder de igen, og så er det først, når det begynder at blive koldt igen, at problemet vender tilbage. Derfor er vi også allerede nu gået i gang med at finde ud af, hvad vi skal gøre, når vi nærmer os 1. oktober, så vi ikke ender ud i en situation, hvor der igen er mange borgere, der har dårlige oplevelser på biblioteket," siger Maria Nielsen Westbrook.