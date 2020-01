Et nyt seniorfælleskab er netop begyndt.

Send til din ven. X Artiklen: Nyt seniorfællesskab i Gl Holte skudt i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt seniorfællesskab i Gl Holte skudt i gang

Frivilligcentret og Boligforeningen Holtegårds Jorder står bag et nyt fællesskab for ældre

Rudersdal Avis - 28. januar 2020 kl. 09:34 Af Redaktionen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved indgangen til det nye år lød startskuddet til et nyt seniorfællesskab for seniorer 65+. Det skete med nytårskomsammen på Holtegårdsvej 1-53 i fælleshuset, hvor 12 seniorer deltog. Det er Frivilligcentret og Boligforeningen Holtegårds Jorder, der sammen har lavet det frivillige fællesskab for seniorer.

"Vi er så glade for at komme godt i gang med den nye samværsgruppe i Fælleshuset, der ligger sammen med en række ældreboliger. Nogle af os har god kontakt allerede, men der sidder også en del ældre, som er meget alene, og som føler sig ensomme. Vi håber, at vi med det nye fællesskab kan lære hinanden bedre at kende, så vi får et bedre naboskab og et større fællesskab, der hvor vi bor," siger Linda Jacobsen, der er kontaktperson for beboerne og boligkontoret Danmark, som administrerer ældreboligerne.

Det nye seniorfællesskab skal være med til at bryde ensomhed, styrke naboskab og fællesskab, og skabe trivsel og glæde.

Der vil være kaffehygge fremover den første onsdag hver måned, og derudover arrangeres der fællesspisninger og indimellem en udflugt. Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen.

Tryghed og fællesskab Anette F. Helland, der er projektleder i Frivilligcentret er glad for at komme i gang med den første samværsgruppe for seniorer i Gl. Holte.

"Det er så fantastisk, at Holtegårds Jorder, som de første, har taget så godt imod vores forslag om at lave frivillige fællesskaber i boligområdet. Jeg er sikker på, at det nye initiativ kan være med til at skabe større tryghed i boligområdet, og det kan der være brug for efter den ulykkelige brand i slutningen af året, som kostede en 73-årig kvinde livet. Et tættere naboskab kan være med til, at man passer godt på hinanden," siger hun.