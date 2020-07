Send til din ven. X Artiklen: Nyt seniorfællesskab i Birkerød skudt igang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt seniorfællesskab i Birkerød skudt igang

Coronakrisen har medført at mange seniorer i lang tid har isoleret sig, og har måtte lide et stort socialt afsavn. Derfor har Frivilligcentret i samarbejde med boligselskabet Birkebo oprettet et nyt seniorfællesskab i Birkerød sammen med boligselskabets afdelingsbestyrelser.

Rudersdal Avis - 07. juli 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge kunne Frivilligcentret invitere til hyggeligt arrangement med støtte fra Foreningen Velliv.

"Vi vil rigtig gerne være med til at skabe lidt glæde oven på en svær tid, og vi var så spændte på, om vi ville nå ud til seniorerne og om de havde lyst til at dukke op. Men det er gået over alt forventning", fortæller Anette F. Helland projektleder i Frivilligcenter Rudersdal.

Torsdag 25. juni lød startskuddet på det nye seniorfællesskab i Birkerød, og det blev en festlig eftermiddag med kaffe, jordbærtærte og musikalsk underholdning med Kurt Senfer, der sang gode gamle danske sange og fortalte små underholdende anekdoter. 40 mennesker deltog i arrangementet, som blev taget imod med stor glæde.

Arrangementet er det første i en række, der skal give seniorerne muligheden for at mødes med deres naboer og få et tættere naboskab.

Den boligsociale vicevært i Birkebo, Simon Svan Thomsen, fortæller:

"Jeg har snakket med flere af vores beboere, som alle var rigtig glade og tilfredse med arrangementet. Alle har ytret, at de glæder sig til det kommende grillarrangement i august måned. Her håber vi på, at alle igen vil deltage, samt tage flere seniorer med. Jeg snakker med mange i min hverdag som boligsocial vicevært, så jeg spreder også de gode rygter."

Fremover vil der afholdes hyggelige arrangementer mindst én gang om måneden.

Havekaffe i Holte Seniorerne fra boligselskabet Holtegårds Jorde mødtes for første gang efter Corona-isolationen i forrige, og det et festligt og et forsigtigt møde med havekaffe, jordbærtærter og fællessang ledsaget af håndsprit og godt humør. Birgitte Jacobsen fra Mariehøjkoret spillede dagen ekstra festlig, og der blev sunget med på 'Plante smil og plante solskin' og de fleste sange i sanghæftet.