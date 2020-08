Susanne Fagerhøj har en direkte udsigt til de nye molokker, som i perioder har skabt store lugtgener, siden de blev etableret. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Nyt nedgravet affaldsanlæg får villavej til at stinke af losseplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt nedgravet affaldsanlæg får villavej til at stinke af losseplads

Et nyt affaldsanlæg på Marievej i Vedbæk giver store lugtgener for naboer og beboere. Både Lejerbo og Rudersdal Kommune forklarer problemet med en tømning, som ikke har fungeret

Rudersdal Avis - 20. august 2020 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En regulær hedebølge har ramt Rudersdal og Danmark her i sensommeren. Til glæde for mange, men i noget mindre grad for flere naboer til et nyt nedgravet affaldssystem i Lejerbos boligafdeling på Marievej i Vedbæk.

Det nye affaldsanlæg, kaldet molokker, kommer nemlig ganske hurtigt til at lugte forfærdeligt - og specielt i varmen, fortæller Susanne Fagerhøj, som er beboer i Lejerbo.

Hun ved det bedre end de fleste, for de nye affaldsmolokker er nemlig placeret lige præcis, og hun har selv målt efter, 3,10 meter fra hendes stuevindue.

"Jeg kan slet ikke have vinduet åbent, for der lugter simpelthen som en losseplads. Og jeg er ikke den eneste, som kan lugte det," siger hun, om det nye containersystem, som blev sat op for et par måneder siden.

Susanne Fagerhøj er som direkte nabo til disse molokker også plaget af støj, specielt fra glas/flaske-containteren, og hun er i det hele taget ikke begejstret for den nye smarte nedgravede affaldsløsning.

Men det er lugten, som for alvor stikker i næsen. Og ikke bare for beboerne i Lejerbo. En af de omkringliggende naboer på Marievej har også henvendt sig skriftligt til både Lejerbo og Rudersdal Kommune for at få gjort noget ved det ildelugtende problem.

"Vi fik at vide, at det ville blive meget nemmere, og at der slet ikke ville være nogen gener. Så blev de her molokker gravet ned og etableret for en mindre formue og inddraget en skøn lille have," siger hun og fortsætter:

"Så startede vi med at bruge dem, og så gik der omkring syv uger, inden den blev tømt første gang. Der var den fyldt til randen, og der var den så ulækker og ildelugtende, at naboerne begyndte at klage. Jeg var desperat, og det var alle beboerne. Man var lige ved at brække sig, når man åbnede den for selv at komme af med sit affald. Og der stod fluer om ørerne på en," siger Susanne Fagerhøj.

Uregelmæssig tømning Det er er først og fremmest tømningen af anlæggene, som kan rumme flere kubikmeter affald i de nedgravede beholdere, som ikke har fungeret. Det er både Lejerbo og Susanne Fagerhøj enige om:

"Tømningen har slet ikke fungeret, for aftalen om at de skulle tømmes hver 14. dag er ikke blevet overholdt. Men det begynder altså også at lugte på to uger," siger Susanne Fagerhøj, som mener, at molokkerne skal tømmes hver uge.

Rudersdal Avis har selv været ude på adressen for at snuse efter, men ankom samme dag, som molokken var blevet tømt. Så lugter det ikke, og netop tømningen er afgørende, lyder det også fra Lejerbo.

Her erkender man, at der har været for store problemer med lugtgener. Og det skyldes, at anlægget ikke er blevet tømt som aftalt hver 14. dag.

"Helt konkret drejer det sig om, at der har været en vognmand, som skulle tømme molokken, som har konstateret, at molokken ikke har været fyldt og derfor er kørt igen. Det er selvfølgelig ikke meningen," oplyser kommunikationschef i Lejerbo, Tine Staun Petersen.

Hun fortsætter:

"Vi er i det hele taget meget opmærksomme på problemet, for det kan selvfølgelig ikke være rigtigt, at beboere og naboere skal leve med store lugtgener. Vi håber og forventer, at problemet forsvinder, hvis anlægget bliver tømt som aftalt. Vi har samtidig sendt en forespørgsel til Rudersdal Kommune for at høre, om det ville være muligt, at anlægget blev tømt hver uge i de varme måneder, men har ikke fået svar," siger Lejerbos kommunikationschef.

Det bliver dog umiddelbart ikke aktuelt med tømning hver uge, oplyser Rudersdal Kommunes Teknik- og Miljøafdeling til Rudersdal Avis.

Det vil nemlig kræve en ny kontrakt med den renovatør, som tømmer de nedgravede beholdere.

Kommunen har i første omgang indskærpet sin renovatør, at affaldet skal tømmes som aftalt - og hvis det så stadig ikke hjælper, vil kommuen overveje en ugentlig tømning i øvrigt på Lejerbos regning.

I mellemtiden bager solen over Vedbæk og de nye molokker på Marievej, og det bliver ikke svært at konstatere, om problemet bliver ved. Susanne Fagerhøj skal bare åbne sit stuevindue og snuse ind.