Nye restauratører vil servere dansk mad i Restaurant Hestbækgaard

Bo Larsen er tidligere forpagter af Værløse Golfklub og har senest haft sit ejet vikarbureau til branchen. Martin Vitrup har senest været direktør og bestyrer på Restaurant Furesøbad og selvstændig med catering og over otte års konsulentarbejde for Landbrug & Fødevarer i Kina.

Det er ikke blot golfklubbens medlemmer, som er velkomne i det hyggelige cafémiljø. Alle er velkomne, og i restauranten vil det være muligt at nyde en lækker frokost, eftermiddagskaffe og kage eller et velsmagende aftensmåltid.

Frokost- og aftenmenukortene vil omfatte retter fra lette anretninger, som findes på ethvert cafémenukort, til traditionelle, klassiske danske retter, som man også har mulighed for at købe med hjem som take-away.

Restauranten forventer at åbne 1. april - i første omgang til take away - og vil have åbent hver dag hele ugen fra klokken 11 til omkring solnedgang.