Maria Santana står i spidsen for det hold, som skal repræsentere Danmark ved det allerførste fodbold-VM for kvinder med cerebral parese. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Nybagt landstræner skal til VM i Barcelona

Maria Santana fra Nærum er cheftræner for et hold kvinder, som skal repræsentere Danmark ved det allerførste VM for kvinder med cerebral parese i Barcelona til sommer.

Rudersdal Avis - 04. marts 2020 kl. 11:35 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Fodbold Det er lidt af tilfælde, at Maria Santana fra Nærum overhovedet blev foldboldtræner. Det havde hun egentlig ingen planer om:

"Det var helt tilfældigt faktisk. For fem år siden var jeg fyrre år gammel. Jeg havde bare lyst at spille fodbold igen. Og der var bare ikke rigtig nogen tilbud til mig, for jeg gider ikke træne fast to gange om ugen og spille turneringskampe. Det skulle bare være hyggeligt og sjovt," siger hun.

Og når nu tilbuddet ikke fandtes, så skabte hun det selv.

Dengang var DBU lige kommet ud med konceptet fodboldfitness, som var motionsfodbold, og inspireret af det, var hun med til at starte et kvindehyggehold i BSV.

Ansporet af den succes, fik Maria Santana mod på mere. DBUs fodboldfitnesskoncept var oprindeligt henvendt diabetespatienter, og så besluttede hun sig for, at hun ville lave et lokalt fodboldtilbud til den målgruppe. Det var dog en snæver målgruppe, så derfor udvidede hun det til kronisk syge mænd over 60 år, og fik DBU, BSV og Rudersdal Kommune med på et lønnet projekt i tre måneder.

"Det kørte jeg i tre måneder, og de gik hurtigt, og da projektet så var slut, kunne jeg ikke se dem i øjnene og bare stoppe. Fordi det gav så god mening for de her mænd, og det betød også meget for mig."

Så hun fortsatte på frivillig basis og har siden udviklet sit eget koncept Fodboldmotion, og har siden, som man også har kunnet læse her i avisen trænet fodbold til flere forskellige målgrupper: overvægtige kvinder, og kvinder og mænd over 60 år.

Og nu fylder fodbolden meget i Maria Santanas liv:

"Det har taget sin helt egen retning, og jeg havde aldrig tænkt, at jeg skulle blive betalt for at være fodboldtræner," smiler hun.

Skal til VM som cheftræner

Og nu efter fem år med fodbold i alle mulige afskygninger, kan vi i Rudersdal bryste os af at have udklækket en landstræner i fodbold.

Til sommer rejser hun nemlig til Barcelona som cheftræner for det hold, som skal repræsentere Danmark ved det allerførste VM for kvinder med cerebral parese, Og det er netop på grund af sin baggrund med at lære fodbold til vidt forskellige målgrupper, som har gjort, at hun nu, efter fem år som træner, er blevet udnævnt til landstræner.

Eller det vil sige, at hun er cheftræner for FC Storebælts nystartede hold for kvinder med CP, som har fået lov at repræsentere Danmark ved de kommende verdensmesterskaber.

Ganske speciel udfordring

På trods af hendes erfaring er det alligevel en ganske speciel udfordring, som venter hende med holdet, som på klubplan repræsenterer FC Storebælt.

"Det er en meget anderledes opgave. De her piger er meget forskellige, og de er ramt meget forskelligt af deres sygdom. Nogle er ramt fysisk i forhold til benene og armene og andre er ramt mentalt i større og mindre grad. Derfor er det også meget forskelligt, hvad deres udgangspunkt er," siger Maria Santana og fortsætter:

"Der er mange ting i den her opgave. For det første er det et VM og vi spiller jo for at vinde, så der er nogle forventninger til os. Til gengæld ved vi slet ikke, hvad vi kommer til at møde i turneringen," siger hun.

De danske vm-deltagere er mellem 14 og 30 år, og er ramt forskelligt af Cerebral Parese, også kendt som spastisk lammelse. Derfor handler det i første omgang om skabe nogle ordentlige rammer for hendes spillere, som kommer fra klubber i hele landet.

"Det menneskelige kommer først. Det bliver nødt til at være på plads ellers kommer der ikke noget fodbold ud af dem. Der kommer nogle piger, som er ret udsatte. Nogle af dem har måske aldrig været væk fra deres forældre, de har et handicap, som på en eller anden måde har nogle konsekvenser for dem. De kender ikke hinanden, de skal forholde sig til en ny gruppe og lære hinanden at kende. Der er et socialt aspekt i det også," siger Maria Santana, og fortsætter:

"Det handler rigtig meget om at jeg skal tage udgangspunkt i hver af dem, for de er virkeligt forskellige, og så bliver jeg nødt til at sætte nogle ordentlige rammer for dem rent socialt og mentalt, for hvis jeg ikke kan det, hvis de ikke er trygge, har det godt eller synes det er sjovt, får jeg ikke nogen gode fodboldspillere ud af dem," siger hun.

Spillere som alle andre

Når det så er sagt, så er fodbolden universel. Bolden er stadig rund, og det handler stadig om at score flere mål end modstanderen, også selvom spillerne har et handicap.

Og fodboldtræneren er da også i fuld gang med de taktiske og spillemæssige planer frem mod turen til Barcelona.

"Jeg har gjort mig overvejelser om, hvordan de skal spille, og jeg ved godt, hvilke piger, der skal være hvor. Der er det ligegyldigt, om spilleren har et handicap eller ej. Der kan man som træner lynhurtigt spotte, hvem der kan hvad og hvorhenne på banen. På den måde er der ingen forskel. De er fodboldspillere ligesom alle andre," siger Maria Santana.

VM finder sted i Barcelona til juni - vi følger med fra sidelinjen.