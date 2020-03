Visualisering: Visionsplan for Nærum, Bureauet Niels Bjørn, Primus Arkitekter og Sted By- og Landskabsarkitekter

Ny rammelokalplan skal binde Nærum bedre sammenArbejdet med ny rammelokalplan begynder i marts

I mange år har kommunen kæmpet for at få bedre udviklingsmuligheder for erhvervsområdet og virksomhederne i Nærum. Det er nu lykkedes, og Nærum erhvervsområde er udpeget som et særligt lokaliseringsområde i Hovedstadsregionen. Det giver nye muligheder for at bygge nyt kontor- og videnserhverv i området.