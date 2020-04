Foto: Thomas Voss

Ny online coronatest skal lette det store pres på 1813

Tag en online-test for at se, om du skal ringe 1813 med dine coronasymptomer.

01. april 2020

Corona Region Hovedstaden har lanceret en ny online coronatest, som skal hjælpe borgerne med at finde ud af, om det er nødvendigt at ringe til akuttelefonen 1813, egen læge eller blive hjemme og se tiden an.

Akutberedskabets direktør Freddy Lippert understreger, at testen ikke er en erstatning for den professionelle sundhedsfaglige vurdering og rådgivning, som borgerne får ved at ringe 1813, men testen kan være med til at sikre, at akuttelefonen bliver aflastet. I løbet af de seneste uger har dobbelt så mange borgere som normalt nemlig ringet 1813 med spørgsmål om corona:

"Vi ønsker at hjælpe borgerne bedst muligt, og vi har derfor tænkt ud af boksen med denne test. Testen er et nyt værktøj, der skal hjælpe borgere med at få svar på, om de har behov for at opsøge akuthjælp. Det skal være med til at sikre, at de borgere, der er akut syge, kan komme hurtigere igennem til Akuttelefonen 1813 eller 1-1-2," siger Freddy Lippert.

Testen, som blev taget af mere end 50.000 borgere i løbet af det første døgn, henviser samtidig til den fælles myndighedsside coronasmitte.dk samt Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor borgerne kan finde de seneste anbefalinger om corona.