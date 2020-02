Jens Peter Steensen er ny formand for S i Rudersdal. Pressefoto

Ny formand for S i Rudersdal

Socialdemokratiet i Rudersdal har valgt Jens Peter Steensen til ny formand for lokalforeningen. Det skete med akklamation på generalforsamlingen 17. februar.

Jens Peter Steensen, der er bosat i Holte, er 70 år, speciallæge i samfundsmedicin og har en lang karriere i sundhedsvæsenet bag sig. Først som læge på hospitalerne, senere bl.a. som forsker inden for planlægning af sundhedsvæsenet. I tyve år var han direktør på store sygehuse, senest lægelig direktør på Odense Universitetshospital. Han er fortsat erhvervsaktiv på deltid med opgaver inden for hans erfaringsfelt.

Tidligere formand, Anne Knudsen, trækker sig som formand for bestyrelsen p.g.a. et stort arbejdspres, men ønsker stadig at blive i bestyrelsen.