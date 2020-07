Ny fodboldtræner til Birkerøds kvinder

Med mere end 15 år som træner, senest som assistenttræner for Brødeskov IF herrer i serie 3 og Espergærdes kvinder i serie 1. kommer Allan Timm med masser af erfaring, skriver klubben i en pressemeddelelse. Kvindeseniorholdet består hovedsageligt af helt unge spillere, der har spillet ungdomsfodbold i Birkerød og andre klubber på højt niveau.

Spillemæssigt har holdet været i rivende udvikling i det forgangne år, særligt på den taktiske del, men udfordres i øjeblikket af en meget smal trup. Allan Timms fokus vil være at fortsætte udviklingen samt byde nye spillere velkommen og skabe et godt og attraktivt træningsmiljø med plads til alle.

Fælles hjælp

"Jeg har i mine samtaler med gode folk i Skjold Birkerød fået et godt indtryk af spillermaterialet og klubben som helhed. Alle parter er bevidste om, at truppen for tiden er lidt smal, men jeg er sikker på at vi ved fælles hjælp hurtigt vil kunne skabe et godt træningsmiljø, hvor flere har lyst til at deltage," siger Allan Timm, og fortsætter: