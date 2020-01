Henning på fisketur med Carl-Emil Foto: Anders Brohus

November 2019 - Året der gik i Rudersdal

I november blev der sat punktum i skolestruktursagen, samarbejdet om Birkerød Bymidte, og så blev et generationsmøde et tv-hit.

Rudersdal Avis - 09. januar 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her følger et udpluk af november måneds historier.

Otte skoler blev til fire I novembers første avis kunne vi så fortælle læserne, hvad der længe havde stået skrevet på væggen og blev besluttet 30. oktober. Et flertal i kommunalbestyrelsen stemte for forslaget til en ny skolestruktur, og dermed de forældreforhadte skolesammenlægninger.

Den endelige beslutning blev truffet på et maratonmøde i rådhussalen, hvor tilskuerpladserne – for sidste gang i 2019 – var fyldt til bristepunktet af vrede forældre med skilte og bistre miner.

Borgmester Jens Ive (V) måtte flere gange rejse sig og bede om ro, og om at kommunalbestyrelsen måtte få lov "at have sit møde i fred."

Og så. Efter halvandet års proces med et midlertidigt skolestrukturudvalg, borgermøder, dusinvis af læserbreve, knap 200 høringssvar, 1650+ underskrifter og adskillige forældredemonstrationer blev punktummet endeligt sat denne onsdag aften 30. oktober.

1. august 2020 træder en ny skolestruktur i kraft og otte skoler bliver til fire.

Samarbejde om Birkerød Bymidte Butiksdød og vigende omsætning har ramt butikker i hele landet, og heller ikke i Birkerød kan de lokale handlende synge hele vejen ned i banken. Bymidten har brug for en saltvandsindsprøjtning, var både Birkerød Handelsstandsforening og Ejerforeningen Birkerød Bymidte helt enige om, og i november kunne de så løfte sløret for en detaljeret forretningsplan, som skulle være et værktøj til at få Birkerød Bymidte til ”at blomstre”.

"Det traditionelle fjendskab mellem ejere og lejere er et flop og uinteressant, når vi står i en strategisk overvejelse. Når vi arbejder på, at en gade som Birkerød Hovedgade skal overleve også i fremtiden, har vi samme interesser. Ejeren vil selvfølgelig stadig have mest mulig leje ud af et lejemål, og lejeren vil stadig helst have det så billigt som muligt. Men når den kontrakt er indgået, så arbejder vi sammen," sagde formanden for Ejerforeningen Birkerød Bymidte, Aage Godt Carlsen.

Forretningsplanen var skrevet i samarbejde med kommunen, og en central del af den plan, som blev lagt var en såkaldt ’city manager’, som skulle koordinere handelsliv og kultur i bymidten.

Og den ”city manager” ville ejerne og udlejerne gerne have kommunen med til at lønne.

Men det kunne kommunen ikke forpligte sig til, sagde formanden for kommunens Bycenterudvalg, Erik Mollerup (V):

”Vi kan simpelthen ikke være med til at lønne en person. Det har vi for det første ikke de økonomiske muskler til, og desuden kan man ikke sammenligne os med lignende modeller i Holbæk og Allerød med flere, for vi har ikke ét samlet handelscentrum, som kan trække hele oplandet. Vi har tre bykerner: Birkerød, Holte og Nærum foruden en række andre bysamfund, som vi også skal tilgodese,” sagde han.

25 år med kultur i Mantzius I slutningen af novembrer tog Rudersdal Avis på besøg i et selvbevidst Kulturcenter Mantzius i anledning af stedets første 25 år.

Birkerøds borgere valfartede nemlig til arrangementer på Kulturcenter Mantzius – præcis, som de havde gjort de seneste 25 år – det eneste problem var, at det hovedsageligt var folk fra den nordlige del af kommunen, som udnyttede stedets mange tilbud.

"Vi har et kreativt hus i Rudersdal kommune. Den linje, vi har taget fat i og moderniseret gør, at vi er et super stærkt spillested i Nordsjælland, der har mulighed for at lave aftaler med virkelig store artister. Det er en fortælling, som jeg rigtig gerne vil have, at langt flere borgere i den sydlige del af kommunen også får øjnene op for. Vi er hele Rudersdal Kommunes kulturhus," sagde kulturcentrets leder, Mads Riishede.

Rollinger og gamle erobrede tv-seernes hjerter I løbet af tre onsdage i november kunne tv-seere landet over se et både rørende og sjovt generationsmøde i DR-udsendelsen "Rollinger på plejehjem." Glade og umiddelbare unger fra Børnehaven Gøngehesten, (og en masse kameramænd, lydfolk med flere) havde i september været faste gæster på Plejecenter Sjælsø.

Rudersdal Avis besøgte plejecentret, da kameraerne var slukkede, og hverdagen for længst var vendt tilbage hos beboere og medarbejdere på Plejecentret Sjælsø. Men så alligevel ikke for "rollingerne" fra Børnehaven Gøngehesten havde gjort en stor forskel, specielt for de beboere der deltog.

Udsendelsen ville undersøge, hvordan ældre helt konkret kan få gavn, både fysisk og psykisk af samvær med børn, og det var tydeligt, at de ældre havde stor gavn af mødet med de viltre rollinger.

"Vi har klart set en forbedring for beboerne. De har syntes, at de skulle gøre lidt ekstra, fordi der har stået nogle små mennesker og hivet i dem: ”Kom nu, du skal med Henning,” og ”Du kan da også godt danse, Lau.” Deres fysik og mentale tilstand har faktisk forbedret sig, og specielt deres tro på, at de kan noget mere," sagde Dorthe Liljengren, leder af daghjemmet på Plejecentret Sjælsø.