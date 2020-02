Spildevandsselskabet Novafos påpeger, at hvis man mod deres anbefaling vil bygge mere i Holte bycenter, kræver det klimasikring. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Novafos: Udvid ikke bycenter - vandstanden er for høj

Spildevandsselskabet mener ikke, at bygningsmassen bør udvides på grund af risici for højtstående grundvand og oversvømmelser. Rudersdal Kommune er bevidst om "områdets udfordringer," men vurderer samtidig, at det er muligt at bygge mere

Rudersdal Avis - 21. februar 2020 kl. 11:50 Af Mikkel Brøgger Petersen

Står det til spildevandsselskabet Novafos, bør bygningsmassen i Holte bycenter ikke udvides, fordi det ligger i et område med risiko for højtstående grundvand og oversvømmelser. Det skriver man i et høringssvar til helhedsplanen for Holte bycenter.

I svaret skriver Novafos, at grundvandet i området allerede står højt, og at ledninger og bassiner allerede er under pres nu. Det pres bliver ikke mindre i fremtiden, hvor DMI forventer mere regn i Danmark som følge af klimaforandringerne.

Kommunekoordinator for Novafos, Arne Kristensen, understreger, at byggeriet ikke er umuligt. Men det bliver dyrere, da det kræver klimasikring.

"Vi havde ikke bygget der, hvis beslutningen udelukkende skulle tages af os. Men vi har også forståelse for, at det ligger et sted, hvor man gerne vil have mere bygningsmasse. Jeg ved ikke hvor meget, men det er dyrere at bygge i området, fordi man skal lave foranstaltninger, som man ikke skal andre steder," siger han.

Udfordringerne er, ifølge Novafos, at området i forvejen er "rimelig belastet" af oversvømmelser, fordi det lavtliggende område også modtager vand fra et stort opland.

"Hvis man øger bygningsmassen, bliver det i hvert fald ikke bedre, for så vil endnu flere bygninger blive belastet af oversvømmelser," siger Arne Kristensen og fortsætter:

"Hvis det i fremtiden kommer til at regne mere, vil der også komme udfordringer med flere oversvømmelser i lavtliggende områder," siger han.

Med på råd Rudersdal Kommune skriver i et svar til høringssvaret, at man er bevidst om områdets udfordringer. Man nævner blandt andet, at det er derfor, at helhedsplanen lægger op til at bygge et parkeringshus i stedet for en parkeringskælder. Men samtidig vurderer man, at bygningsmassen godt kan udvides, skriver man.

"Novafos hejser flaget i forhold til, at grundvandsstanden i Holte står højt, og at man derfor ved eventuelt nyt byggeri i området må sikre sig, at det ikke giver problemer. Fra kommunens side vil man sikre, at Novafos tages med på råd ved eventuelle konkrete planer om byggeri, så man rent teknisk træffer de foranstaltninger, der er nødvendige," skriver forvaltningen til Rudersdal Avis.

Rudersdal Avis har forsøgt at få en uddybning af, hvorfor man vurderer, at man godt kan udvide bygningsmassen. Rudersdal Kommune er dog ikke vendt tilbage med svar.

Novafos fortæller, at hvis man vælger at udvide bygningsmassen, bør bygherre netop tage spildevandsselskabet med på råd.

"Vi foreslår, at bygherre går i dialog med os for at høre om vores erfaringer. Vi har en pligt til at aflede vandet, hvor de har lyst til at bygge. Men hvis helhedsplanen vedtages, så kræver det samarbejde," siger kommunekoordinator for Novafos, Arne Kristensen.