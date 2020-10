Se billedserie Fra venstre Erik Eugen Olsen (S), medlem af Erhvervsudvalget, Nikolaj Conradi Hansen, Jacob Rose Madsen og borgmester Jens Ive (V). Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Nikolaj og Jacob valgte en anden vej

Der er ikke nok unge, som vælger erhvervsuddannelserne i Rudersdal. Her kan du møde to, som har valgt ikke at følge den slagne vej. Det har de ikke fortrudt

04. oktober 2020

Langt de fleste af Rudersdals unge går den slagne vej. Flere end halvfems procent vælger gymnasiet efter folkeskolen, mens kun 6,5 procent vælger at starte på en erhvervsuddannelse. Det sidste tal er alt for lavt, for Rudersdal Kommune har en målsætning om, at ti procent af årgang søger mod erhvervsuddannelserne i 2025.

Derfor er det vigtigt med nogle gode forbilleder, som de unge kan spejle sig i, inden de tager valget om ungdomsuddannelser, mener medlem af Erhvervsudvalget, Erik Eugen Olsen (S), som inviterede Rudersdal Avis forbi rådhuset for at møde to unge, som har valgt at bryde gymnasie-mønstret.

24-årige Jacob Rose Madsen er netop uddannet bygningskonstruktør og er ansat i virksomheden Skou Gruppen.

Han fandt tidligt ud af, at han ikke ville gå på gymnasiet, som de allerfleste af hans klassekammerater:

"Jeg tog valget allerede i 6. klasse på Kajerødskolen, da jeg fik sløjd. Det var så fedt, at man kunne bygge noget. Jeg er vild med tal og jeg satte pris på matematiktimerne, men ellers var det med skolefag ikke lige mig. Jeg var ikke så meget til at skrive stile og analysere noveller og så videre. Det sagde mig ingenting," siger Jacob Rose Madsen.

Efter 9. klasse begyndte han på teknisk skole i Hillerød, og uddannede sig som tømrer. Men kort efter svendebrevet fandt han ud af, at han egentlig ville noget andet.

"Jeg nåede lige ti måneders tid som tømrersvend, og så tænkte jeg, at jeg ville prøve noget andet, og så læste jeg videre. Så har jeg været bidt af det lige siden," siger den nyuddannede bygningskonstruktør, som nu har det overordnede ansvar for byggerier til mange millioner kroner.

Masser af muligheder En fordom om erhvervsuddannelserne kan være, at man ikke har samme udviklingsmuligheder, som unge med en studenteereksamen. Og det passer overhovedet ikke, mener Jacob Rose Madsen, som nu i en alder af 24 år har taget to uddannelser og har planer om løbende at videreuddanne sig.

"Man kan sagtens bruge erhvervsskolerne som et springbræt. Og man behøver jo ikke være bogligt stærk, for der er noget for alle. Man kan komme så langt i en entreprenørvirksomhed. Og for mit vedkommende, så kunne jeg jo for eksempel arbejde som byggesagsbehandler i en kommune, hvis jeg vælger at skifte job," siger han, som allerede nu pønser på at tage en videreuddannelse som byggeøkonom, når han har fået tilstrækkeligt med erhvervserfaring.

17-årige Nikolaj Conradi Hansen er stadig i gang med sin uddannelse. Han er lige startet på andet grundforløb som tømrer i Hillerød, og det valg er han rigtig glad for.

"Jeg kom på det med, at jeg ville være tømrer i 8. klasse. Jeg havde også været i praktik som både gartner og møbelsnedker, men det var tømrerfaget, som trak mest," siger Nikolaj Conradi Hansen, som er færdig med sit andet grundløb til januar, og derefter skal han finde en læreplads.

Den slagne vej Selvom de begge har valgt noget andet end de allerfleste af deres kammerater fra folkeskolen, så har de aldrig oplevet andet end opbakning - både hjemmefra og fra kammeraterne.

Men på det sociale kan man godt mærke en forskel, mener Jacob Rose Madsen:

"Jeg er sikker på, at de har nogle gode fester på Birkerød Gymnasium," smiler han og fortsætter:

"Der er mange af dem, som starter på gymnasiet, som ikke rigtig ved, hvad de vil. Og der bliver man altså hurtigere voksen i min branche. Jeg var ude som tømrerlærling som 16-årig og gik rundt sammen med voksne mænd. Så er der bare en anden tone. Det kunne faktisk godt være lidt skræmmende," siger han.

Det betyder også, at han hurtigt lærte, at man høster, som man sår.

"Jeg har både været en god lærling og en dårlig lærling, og man finder hurtigt ud af, hvad det betyder. Hvis du gør det dårligt, får du lorteopgaver, og hvis du melder dig syg en fredag, skal du højst sandsynligt rydde op om mandagen. Jo mere du lægger i det og giver det en skalle, jo længere kommer du," siger Jacob Rose Madsen.

Et godt råd til de fleste, og også til hans yngre kollega Nikolaj, som endnu er tidligt i sit uddannelsesforløb, men ikke er i tvivl, om at det var rigtigt ikke at følge den slagne vej.