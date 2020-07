Natteravne søges til at skabe tryghed i Birkerøds natteliv

Lokal teenageforælder vil etablere en lokal afdeling af Natteravnene for at skabe støtte, genkendelighed og tryghed til de unge, som færdes i Birkerøds natteliv

Henrik Andersen har tre store børn, som så småt er begyndt at komme i Birkerøds natteliv. Det er udslagsgivende for, at han nu forsøger at samle andre forældre og voksne, så Natteravnene igen kan patruljere i Birkerød.

"Det er ikke som sådan, fordi jeg oplever stigende utryghed i nattelivet, men jeg synes, der er brug for en voksen tilstedeværelse i Birkerøds natteliv. Nogle voksne mennesker, som kan støtte, hjælpe og skabe noget tryghed, for de unge," siger Henrik Andersen.

"Hvis det bare var mig, som kunne se ideen, så hjalp det jo ikke noget. Men interessen er til stede, vi har bare brug for endnu flere, som er klar til at tage på patrulje et par gange om året. Målet er jo, at vi bliver mange nok til at kunne patruljere hver weekend eller i hvert fald, når der sker noget i byen, så de unge kommer til at kende os og kan bruge os i nattelivet," siger han.