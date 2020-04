Ulrich og Dorthe Helledie glæder sig til at åbne Nærum Camping op både for turister og lokale.

Nærum campings nye lejrchefer ser lyst på fremtiden

Fastliggerne kommer igen i år, og mange danske turister har booket plads nu, hvor meget tyder på, at sommerferien bliver afholdt inden for landets grænser

Rudersdal Avis - 19. april 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt triller 50 familier ind på Nærum Camping den første dag bommene bliver slået op. I år skulle det have været 20. marts, men åbningen er indtil videre udskudt til 13. april.

De 50 familier er fastliggere, der år efter år kommer hertil og bliver lige til sæson slutter efter efterårsferien.

"Det er især folk, der kommer fra Jylland og bor herovre i nogle måneder hvert år, fordi de har børn og børnebørn i København. Mange af dem bor i vores luksustelte, hvor der er faste senge og andet udstyr, så det eneste, de skal medbringe, er deres eget linned," siger Ulrich Helledie, der også selv har taget turen østover.

Nemlig fra Struer, hvor han boede, indtil han og hustruen Dorthe sidste år besluttede, at de skulle være lejrchefpar i Nærum.

"Folk har taget det utroligt pænt og har fuld forståelse for, at de ikke kan komme hertil nu. Faktisk har vi fået meget stor cadeau for at lukke og tage situationen alvorlig," siger han, med henvisning til, at der er privatejede campingpladser, der har valgt at holde åbent.

"Vi er en del af Dansk Camping Union, og alle pladser under dem er lukkede."

Ulrich Helledie håber, at fastliggerne stille og roligt får mulighed for og lyst til at kommer i løbet af maj. Og at man med helligdagene i slutningen af maj vil se danske turister på pladsen.

En sideeffekt ved coronakrisen er, at folk ikke rejser udenlands.

"Vi har ingen aflysninger fået. Tværtimod har vi fået bookinger fra danskere, der er i gang med at planlægge deres sommerferie. Folk bliver jo lidt desperate og sidder derhjemme og drømmer sig til ferie. Og den bliver jo i Danmark i år," siger han.

Åbner op for lokale Sidste år var der et par musikarrangementer, som både tiltrak lokale borgere og de folk, der boede på pladsen. Desværre er de 15 arrangementer, som man havde planlagt til denne sæson, blevet aflyst.

Men det ændrer ikke ved, at lejrchefparret stadig vil gøre mere ud af, at Nærum Camping bliver en naturlig del af lokalsamfundet.

"Hvis folk har lyst til at komme herned og give deres børn en tur i hoppeborgen, så er de velkomne. Vi vil gerne have at folk bruger det her skønne sted som et rekreativt område. Vi er stolte over pladsen og vil gerne vise den frem," siger Ulrich.

På marken ved siden af går der islændere og i pipeline ligger en ide om at etablere et samarbejde med hestenes ejere om at lave et tilbud til gæsterne om ridning.

Man har desuden lavet aftale med kanoudlejningen var Bagsværd Sø, så folk kan leje kano der, sejle den ned til pladsen og få kanoen afhentet.

Desuden har man fjerne parkeringsafgiften.

Erfaring fra turistbranchen Det er første gang, at Ulrich og Dorthe Helledie bestyrer en campingplads. Men de har masser af erfaring med i bagagen.

"Vi har arbejdet nogle vintre i Østrig og passet skisportssteder," siger han.

Ulrich har desuden boet på Malta i 18 år og arbejdet med turister både for Falke Rejser og Dansk Folkeferie.

Da de så, at Nærum Camping søgte et nyt lejrchefpar, var de ikke sene til at sende en ansøgning afsted til Dansk Camping Union.

"Vi har voksne børn, der bor i København. Vores søn er 19 år og bor stadig i Struer, men flytter herover, når han til sommer er blevet student. Her er så skønt, og vi elsker at bo her midt i naturen. Det er ikke så fjernt fra naturen i Vestjylland. Og så er her tæt til vandet," siger han.