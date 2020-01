Nærum Gymnasium skal have færre elever af hensyn til "upopulære" nabogymnasier

Regionsrådet i Region Hovedstaden skal i næste uge tage stilling til et loft over optagelseskapaciteten på en række gymnasier - heriblandt er Nærum Gymnasium.

En stor overkapacitet på op mod 1000 elever i Region Hovedstaden får nu formentlig Regionsrådet til at lægge loft over kapaciteten på en række af regionens mest populære gymnasier. Heriblandt er Nærum Gymnasium, som har udsigt til at få reduceret optagelseskapaciteten fra 14 til 13 klasser fra næste skoleår.

Hensigten er først og fremmest at tilgodese mindre søgte gymnasier, som for eksempel U/Nord Lyngby Gymnasium i nabokommunen, som kun har søgning til to klasser trods en langt højere kapacitet.

Men det er en ualmindelig dårlig idé at svække de velfungerende gymnasier for at holde hånden under de gymnasier, som ikke bliver søgt til strækkeligt, mener Randi Mondorf (V) og Christoffer Buster Reinhardt (K), som begge sidder i både Regionsrådet og i Rudersdal Kommunalbestyrelse.

"Jeg synes, det bliver planøkonomi af værste skuffe, når vi vil tvinge unge mennesker hen på gymnasier, som de ikke har ønske om. Vi har nogle store stærke gymnasier, som for eksempel Nærum Gymnasium, med et godt ungemiljø, et godt fagligt miljø og en fornuftig økonomi. Det kræver altså en vis størrelse," siger Randi Mondorf, som tidligere har siddet i bestyrelsen for Nærum Gymnasium og i øvrigt har haft tre børn, der har været elever på skolen.

Hun bakkes op af (tidligere elev på Nærum Gymnasium), Christoffer Buster Reinhardt (K):

"Du fratager eleverne deres frie skolevalg. Eleverne har et drømmested, de gerne vil gå i gymnasiet, og jeg synes, det er svært som politiker forklare unge mennesker, at de ikke skal have deres drømmegymnasium opfyldt, selvom der er både ledige lokaler og dygtige undervisere nok, fordi det passer bedre i et eller andet excel-ark. Det synes jeg, er dårlig stil overfor de unge mennesker," siger han.