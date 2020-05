Christoffer Buster Reihardt (K) og Randi Mondorf (V) forsøgte forgæves at ændre Regionsrådets afgørelse om lægge lov på, hvor mange elever Nærum Gymnasium må tage imod. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Nærum Gymnasium ramte optagelsesloftet

30 elever er ikke kommet ind på Nærum Gymnasium, som de ellers har ønsket. Det er resultatet af en politisk beslutning, som har lagt loft over optaget på tre af regionens mest populære og søgte gymnasier

08. maj 2020

Når næste skoleår på gymnasierne forhåbentlig begynder til august er der i hvert fald 30 elever, som ikke får lov at tage turen til Nærum, som de ellers havde håbet.

Tidligere på året besluttede et flertal i Regionsrådet nemlig at indføre loft over optaget på tre af regionens mest populære - herunder blandt andet Nærum Gymnasium, som har kapacitet til 14 klasser, men nu kun må oprette 13 klasser per årgang.

Det betyder, som ventet, at Nærum Gymnasium har måttet afvise 14 ansøgere, som har søgt gymnasiet som 1. prioritet og 16, som har søgt NAG som 2. prioritet.

Det resultat kommer ikke bag på Rudersdals to medlemmer af Regionsrådet, Randi Mondorf (V) og Christoffer Buster Reinhardt (K), som også begge sidder i Kommunalbestyrelsen.

"Det er en af de sager, hvor man er ked af at få ret i sin forudsigelse. Nu skal hvad der næsten svarer til en hel gymnasieklasse fordeles til gymnasier, som de ikke har ønsket at gå på, frem for at få lov til at starte på NAG" siger Randi Mondorf.

Hun og Christoffer Buster Reinhardt kæmpede og stemte, side om side, mod flertallets beslutning om loft over optagelsen blandt andet, fordi de mente og mener, at et kunstigt loft over antallet af klasser krænker elevernes frie skolevalg.

"Nærum Gymnasium havde jo plads. Det er ren og skær politisk ideologi der nu holder 30 unge mennesker væk fra at starte på Nærum Gymnasium. Jeg er ked af, at 15-16 årige unge mennesker skal blive ofre for en så håbløs beslutning," siger Christoffer Buster Reinhardt.

S: Loftet er nødvendigt Nærum Gymnasium ønskede selv, at tilbyde op til 14 klasser, men et flertal i regionsrådet mente kun, at gymnasiet på Nærum Hovedgade skulle have lov til at oprette 13 klasser. Argumentet var, at der skulle udvises hensyn til de mindre populære gymnasier, som langt fra tiltrækker den samme mængde ansøgere.

Loftet er altså nødvendigt af hensyn til uddannelsestilbuddene i hele regionen, mener Lars Gaardhøj (S), som er formand for Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse i Region Hovedstaden.

"Der er mange ansøgere i år, og det er helt forventet at lidt flere bliver fordelt til 2. - 5. prioritet, og til gymnasier de ikke selv har søgt. Søgemønstret har også ændret sig, og på en række gymnasier er der et loft over, hvor mange elever de kan optage. Men det er væsentligt at forstå, at loft over antallet af ansøgere er vigtigt, hvis vi fortsat ønsker lokale gymnasietilbud til de unge i hele regionen," siger Lars Gaardhøj i en pressemeddelse.

Her gør han også klart, at han har stor forståelse for de unge der bliver skuffede over at blive tilbudt plads på et gymnasium, de ikke selv har søgt, men han håber og tror de unge vil blive glad for det tilbud, de får i stedet, lyder det.

Lokal uenighed Christoffer Buster Reinhardt giver stadig ikke meget for den prioritering:

"Tidligere har der ikke været noget politisk drama i den her sag, for der har man prioritet elevernes ønsker, men nu mener venstrefløjen åbenbart, at det er vigtigere at beskytte gymnasier få ønsker at gå på, end det er at beskytte elevernes frie valg, så det er helt sikkert en sag, vi vil følge op på, når elevfordelingen 2021 skal laves" siger han.

Randi Mondorf mener, at man ikke skal tvinge elever til at gå på de mindst populære gymnasier:

"Jo færre klasser der er, desto færre muligheder er der for valgfag, udvalg, venner og så videre. Eleverne ved godt hvor de gerne vil gå - det er jo derfor de laver prioriterede ansøgninger, og jeg mener ikke, det er vores opgave at tvinge dem ind i fællesskaber og læringsmiljøer de ikke reelt ønsker," siger hun.