Nærum Gymnasium: Alle elever er kommet godt hjem fra Italien

Tre klasser fra Nærum Gymnasium måtte forkorte deres studietur til Italien pga. coronavirussen og er nu opmærksomme på symptomer på smitte, fortæller rektor

20. marts 2020

Lige inden corona-alvoren sådan virkelig gik op for danskerne med statsminister Mette Frederiksens tale onsdag aften i sidste uge, vendte tre klasser fra Nærum Gymnasium hjem fra studietur fra Italien.

Hvis alvoren først gik op for danskerne onsdag aften i sidste uge, var Italien udmærket klar over, hvor seriøst coronavirussen bør tages.

Eleverne mærkede da også til de forholdsregler, som italienerne var i fuld gang med at indføre, fortæller rektor Niels Hjølund Pedersen til Rudersdal Avis.

"En del af programmet kunne gennemføres, men en række museer og andet var lukket. Fra mandag aften, hvor de italienske myndigheder skærpede forholdsreglerne for ageren i det offentlige rum, ændrede forholdene sig også for vores elever. Herefter gik vi straks i gang med at arrangere elevernes hjemrejse. Det gik heldigvis stærkt for vores rejsebureauer at finde hjemrejsemuligheder, så eleverne kunne komme hurtigt hjem," siger han og fortæller, at gymnasiet hele tiden har fulgt myndighedernes anbefalinger.

"De tog afsted, mens Udenrigsministeriet og sundhedsmyndighederne stadig sagde god for rejser til deres rejsemål. Vi var i kontakt med myndighederne dagligt helt op til elevernes afrejse. I de efterfølgende dage ændrede situationen sig meget hurtigt. Elever og lærere tacklede det fornuftigt og roligt. De tog deres forholdsregler og måtte forkorte turen," siger han.

Eleverne har det godt Om hvordan eleverne har det, siger han:

"De har det godt. De har skulle være opmærksomme på symptomer," siger han og ser tilbage på en meget usædvanlig uge.

" Det har været en turbulent uge. Nu er jeg bare meget glad for, at alle elever er godt hjemme. Alle danskere kan mærke, at vores verden ser markant anderledes ud end for 10 dage siden. Dag for dag afholder regeringen pressemøder, der påvirker alle dele af samfundet," siger han.

Den kommende tid er ligesom med alt andet i Danmark ændret for gymnasiet.

"Vores undervisning bliver afholdt virtuelt foreløbigt de næste to uger. Det er som rektor ret imponerende at være vidne til, hvordan undervisere og elever finder nye undervisningsformer, der ikke kræver samvær. Stor ros til alle for både at tage situationen alvorligt og være innovative. Vi er løbende i dialog med Undervisningsministeriet om justeringer af en række aktiviteter," siger han.

I disse dage venter folkeskoleelever på breve fra ungdomsuddannelser, og i den henseende forløber alt sandsynligvis, som det plejer.

"I forhold til ansøgerne til det kommende skoleår, så kører det som planlagt. I denne uge sendes der kvitteringsbreve ud til alle vores ansøgere. Så med mindre, der sker ændringer i Regionen Hovedstadens tidsplan, så forventer vi, at den proces kører som planlagt," siger Niels Hjølund Pedersen.