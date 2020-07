Se billedserie Et hurtigt tjek af badevandskvaliteten denne onsdag 24. juni kl 14. Fødderne ses klart selv om der er ret langt til knæene, så den skulle være god nok. Foto: Frank S. Pedersen

Når du ikke kan se dine fødder er det farligt at bade i søen

Sommervejret indbyder forhåbentligt snart igen til en kølig dukkert. Vi fokuserer på badevandet i Danmarks dybeste sø

Rudersdal Avis - 17. juli 2020 kl. 09:00 Af Frank S. Pedersen

Som en særlig service til læsere, der ikke orker, at læse artiklen til ende i varmen, så begynder vi med et godt råd eller tre om badning i Furesøen, hvor man selv kan vurdere bademuligheden.

Ifølge naturstyrelsen skal man blive på land, hvis vandet er grønt eller uklart, eller hvis ikke man kan se sine fødder, når man står i vand til knæene. Begge råd er noget upræcise, hvor grønt eller hvor uklart, er der tale om, og er det ligemeget hvor langt ens underben er?

Nå, men Rudersdal Kommune supplerer på sin hjemmeside med et råd om, ikke at bade de første 24 timer efter kraftig regnvejr. Måske er 'kraftigt' i den sammenhæng et meteorologisk udtryk, men igen er der vel tale om et skøn.

Søen lukker tidligere Det er der også i den henvendelse fra en beboer ved søen, der fik Rudersdal Avis til at sætte fokus badevandet i søen.

"Ærtesuppen lukker søen, og gennem de sidste ti år er den kommet tidligere hvert år, nu allerede i maj-juni. Det oplever vi, der bor her ved søen, mens, da vi flyttede hertil i starten af nullerne, var vandet mere klart," fortæller Katrine Neergaard fra Virum.

Vi gjorde Miljøstyrelsen opmærksom på hendes observationer og spurgte om det kunne være rigtigt? Herfra er svaret delt op i to, da badevandskvalitet og øens økologiske tilstand ikke nødvendigvis er den samme.

Udmærket badevand 'Ifølge Miljøstyrelsens oplysninger, så har badevandskvaliteten ved badevandsstationerne i Furesø i perioden 2014-2019 generelt været "udmærket" (svarende til bedste kategori af badevandskvalitet på en skala fra 1-4). Den eneste undtagelse herfor, er ved badevandsstationen "Badebro ved Holte Roklub", hvor badevandskvaliteten i 2014 var "god" (svarende til næstbedste kategori af badevandskvalitet).'

Miljøstyrelsen får sine badevandsoplysninger fra kommunerne, mens styrelsen selv løbende overvåger den økologiske tilstand i søen. Miljømålet er 'god økologisk tilstand', men Furesø er vurderet til at have en samlet økologisk tilstand svarende til 'moderat'. Det har så til gengæld ikke ændret sig i de to perioder 2008-2013 og 2013-2018.

Fækalierester Katrine Neergaard, vil også gerne vide, om spildevandsudledning i Furesøen og for eksempel overløb fra kloakker har haft indflydelse på badevandet og opblomstringen af alger i søen.

Til det skriver Miljøstyrelsen, at det er kommunerne, der står for at holde øje med badevandskvaliteten med målinger af søvandets indhold af intestinale enterokokker og E-colibakterier, der normalt findes i tarmkanalen hos mennesker og dyr. I tilfælde af forurening skal kommunen ved skiltning og på deres hjemmesider oplyse blandt andet om, at badning er forbudt eller badning frarådes. Ved for eksempel fribadet i Frederiksdal skal Badepunkt-flages også fjernes, hvis badning er forbudt.

Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser, at der er udledning til Furesøen fra Stavnsholt Renseanlæg, 12 overløb fra fælleskloakerede områder og 14 udledninger af separat regnvand. Og så er vi nok tilbage ved rådet om ikke at bade lige efter kraftige regnvejr.

Sejlerformanden Lyngby-Taarbæk Kommune peger på, at der altid er alger i vandet. Fordi Furesøen er en stor sø, så flytter algerne rundt i søen med vinden. Ofte er de største algemængder i Rudersdal Kommune. Der opleves dog også algeproblemer ved Furesøbadet i Furesø Kommune.

Søens omskiftelighed kan Jesper Gundborg, der er formand for Birkerød Sejlklub, nikke genkendende til. Han har 20 års erfaring med området.

"Furesøen er som den er, hverken værre eller bedre. Lige nu er den dejlig klar (18. juni, red.), men det kan hurtigt ændre sig. Der er alger, men der kan også være søpest, som er planter, der vokser nede fra bunden og som vi skærer over med en savemaskine. Ærtesuppen langs bredden kan ikke engang de kloge og professionelle forudsige, hvornår kommer. Meget af det er fortidens synder, men algerne er også afhængige af klimaet." mener han.

Hvad med hundene Det er altså kommunen, der skal sørge for at oplyse og advare om, når søvandet er farligt at bade i. Men de mange borgere rundt om søen har det også med at tale med hinanden, når de går tur med hunden.

"Og hundeejere fortæller hinanden, at hundene ikke må drikke af vandet eller bade i det, da giften også optages gennem huden," fortæller Katrine Neergaard, hvilket vi selvfølgelig også spurgte myndighederne om var rigtigt.

'Hvis der sker opblomstringer af alger af typen blågrønalger, kan det potentielt være farligt for mennesker at bade i søen og for hunde at drikke af vandet, da flere arter af blågrønalger kan indeholde cyanostoffer, som er giftige for mennesker og dyr. Som nævnt ovenfor, så er det kommunernes opgave at holde øje med, om algerne er sundhedsfarlige og i så fald opsætte skilte, der informerer om tilstedeværelsen af giftige alger og om at badning frarådes,' svarer Miljøstyrelsen.

Skiltningen "Der er skilte op med badning forbudt også for hunde hvert år," vurderer Jesper Gundborg om situationen ved sejlklubben i Rudersdal, mens Lyngby-Taarbæk Kommune beskriver det således:

'Badning er frarådet på grund af blågrønalger få gange i løbet af de sidste 10 år. Sidste år blev badning frarådet på grund af alger ved Frederiksdal Fribad 11-19. juli. Det var første gang i mange år.'

Vil stoppe iltning Som et lille aktuelt kuriosum til spørgsmålet om søens tilstand, så har de tre kommuner omkring Furesøen sat gang i en proces, der har til formål at stoppe den iltning af søen, der har stået på siden 2003. Iltningen er sket for at afbøde effekterne af en stor ophobning af fosfor i bunden, også kaldet fortidens synder. Iltningen betød i begyndelsen, at der kom flere bunddyr og flere fisk af den ønskede slags, men ...

'De første år, da iltningen startede, så det positivt ud, men i de senere år har fosforindholdet i bundvandet været stigende, og det er nu af samme størrelse som for 17 år siden. Det samme gælder mængden af planktonalger og dermed vandets klarhed, som ikke er tydeligt forbedret.' begrunder man i Lyngby-Taarbæk de tre kommuners ønske om at stoppe iltningen.

Ønsket er sendt videre til Miljøstyrelsen, der fortæller, at man er i dialog med kommunerne, men endnu ikke er klar med en endelig vurdering.

Fakta Furesø

Med sine 37 meter, hvor den er dybest, er Furesø Danmarks dybeste sø. Søen ligger bynært i en tunneldal, der blev dannet under sidste istid.

Furesø er en næringsrig sø. Den er påvirket af, at der tidligere er ledt spildevand til søen fra byerne i søens opland.

Miljøstyrelsen har overvåget søens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt gennem mange år. Især siden 1989, hvor Furesø blev udvalgt som en af Vandmiljøplanens overvågningssøer.

Kilde: Miljøstyrelsen