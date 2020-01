Lars Olrik er en del af holdet bag det nye Lykkehjulet, som netop er vendt tilbage til de danske tv-skærme. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Multikunstner fra Birkerød bag Lykkehjulets gåder

Familien Danmarks yndlingsquiz, Lykkehjulet, er netop vendt tilbage til tv-skærmene. Lars Olrik har skrevet gåderne, som hele Danmark gætter med på.

Rudersdal Avis - 08. januar 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Lykkehjulet var i årevis en fællesnævner for de danske tv-seere. Ligefrem og hyggelig fjernsynsunderholdning med værterne Michael Meyerheim, Bengt Burg og mindre lykkeligt, Lars Herlow, var sammen med bogstavvenderne "Categorina" og Maria Hirse en del af den danske hverdag lige siden TV2s fødsel i 1988.

Men så efter mere end 3000 programmer fornyede man programmet for at få fat i yngre, købestærke seere omkring år 2001, og det gad hverken de nye eller de "gamle" seere, og så var Lykkehjulet pludselig væk.

Nu er hjulet tilbage Men nu forsøger TV2 sig igen, og netop i mandags rullede den første comeback-udsendelse over skærmen på TV2 Charlie. En af dem, som gør comeback er Lars Olrik - tidligere sportsreporter her i avisen - som har skrevet gåderne, som du skal til at gætte med på. I hvert fald halvdelen af dem.

Og multikunstneren, ordgøgleren, reklamemanden og freelanceskribenten Lars Olrik er begejstret for at få lov at være en del af Lykkehjulet igen.

Lars Olrik leverede nemlig oprindeligt i slutningen af halvfemserne, og frem til programmet blev sløjfet i 2001, nemlig en del af ordgåderne.

Det havde været et fantastisk skægt kapitel i en lang og varieret karriere, så det ville han rigtigt gerne være med til igen. Og nu er ønsket gået i opfyldelse.

Skrev til jubilæet "Da TV2 fyldte 30 år, lavede kanalen en jubilæumsudgave af Lykkehjulet med Mikkel Kryger som vært, og der var jeg så vild og blodig efter at få lov at lege med igen, at jeg sagde, det ville jeg gerne gøre pro bono. Jeg ville bare have mit navn i rulleteksterne," siger Lars Olrik.

Lykkehjulet var egentlig bare tilbage på fransk visit, men tv-seerne havde tydeligvis savnet programmet:

"Umiddelbart efter programmet var det jo gået fuldstændigt rokoko. TV2 var blevet bestormet af glade seere, sponsorer og så videre og så videre. Og så har pengemændene på TV2 så kunnet se – ok. Det kan da godt være, at der var basis for noget der, " siger Lars Olrik, som blev engageret som en af to ordgådeskribenter til den ny omgang programmer.

Har skrevet 20 programmer I første omgang har man optaget 40 programmer, og det betyder, at Lars Olrik har skrevet ordgåder til 20 programmer.

"Det konkrete opdrag til mig har været, at jeg skulle lave ordgåder til tyve programmer, hvert program består af seks ordgåder, en bonusordgåde og så en ekstra. En pakke for mig består af otte ordgåder, og dem skal der så laves 20 af," siger han.

Lykkehjulet er familieunderholdning, og det vil sige, at han helst ikke skal skrive ordgåder, der kan være kontroversielle eller alt for negative. Ingen "øksemorder" og "strandvasker," smiler han selv.

"Men derudover har jeg frie tøjler. Jeg synes, man skal forkæle seerne lidt, så jeg kan godt lide at lave fire lidt længere ordgåder og så fire af de kortere. Det må gerne være lidt kækt og så jeg meget gerne give folk et lille smil på læben. Det er jo også det hele programmet handler om," siger Lars Olrik.

Han krydser fingre for, at hans ordgåder kan være med til at gøre den ny version af Lykkehjulet så populært igen, at han kan få lov at skrive mange flere ordgåder. Både fordi det er så fedt at være en del af "lykkehjulsfamilien," men også fordi det skæpper i freelanceordrebogen, som ikke altid er fuld.

Der er plads til flere kunder, smiler ordmennesket, Lars Olrik.

Potentielle kunder kan jo så passende tænde for TV2 Charlie og lade sig underholde og gætte med på Lars Olriks gåder.