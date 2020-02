Mindeord om Povl Kyster

Vedbækborgeren, Povl Kyster sov stille ind, søndag 26. januar, 84 år gammel.

Povl var ingeniør og arbejdede i en del år i større firmaer i entreprenør- og byggebranchen. Hans udprægede og veludviklede sociale gen, gjorde ham hurtigt til en kendt og eftertragtet personlighed i branchen og såvel professionelt som privat, førte det til en stor omgangskreds af bekendte og nære, private venner; mange af den slags venskaber, der varer hele livet.

I starten af 80’erne, fik han ansættelse som kontorchef i Stadsingeniørens Direktorat i Københavns Kommune, med ansvar for indkøb af maskiner og køretøjer til kommunen.

Her fik han effektiviseret og strømlinet indkøbene og samtidig en konstant øvelse i at fungere i et politisk styret miljø, hvor hans veludviklede sans for diplomati og praktisk kompromis til fulde blev udnyttet.

Ved siden af sit arbejde her, var Povl aktiv i Lions Club Vedbæk, som senere blev sammenlagt med Lions Club Hørsholm. Nogle år efter indgik klubben i Lions Club Søllerød. I alle Lions sammenhænge, var Povl meget aktiv og særdeles vellidt.

I forbindelse med sin Lions tilknytning, kom Povl ind i bestyrelsen for Fonden Lions Park Søllerød. Her var han medlem i 30 år, i de senere år som næstformand. Povl var højt respekteret og har ydet et meget stort arbejde for Lions Park Søllerød.

Povls store interesse for jazzmusik førte ham ind i bestyrelsen for Søllerød Jazzklub, hvor han var medlem i mere end 20 år og en særdeles dygtig og effektiv bandbooker. Hans gode kendskab til musik og musikere brugte han også i sine regelmæssige udsendelser, som studievært på Radio Jazz.

Povl blev ramt af kræftsygdom og vidste, at han ikke kunne helbredes. Alligevel opretholdt han sin store arbejdsindsats og sit store sociale netværk til det sidste.

Æret være hans minde.

Bisættelsen finder sted fra Vedbæk Kirke, onsdag 5. februar klokken 11.00.