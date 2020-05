Nanna Carlsen døde 26. april. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: Farvel til et livstykke af en lærer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: Farvel til et livstykke af en lærer

Tidligere overlærer på Ny Holte Skole, Nanna Carlsen, er pludselig gået bort. Aslak Gottlieb skriver

Rudersdal Avis - 03. maj 2020 kl. 09:00 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke udtryk for manglende engagement, når Nanna Carlsen i sin tid som lærer forlod en tysktime i utide og glemte sin pibe i kridtrenden. Nærmere rettidig omhu for ikke at sprænge af raseri. Klassens interesse for tyske verbers bøjning eller sammenhængen mellem Pontoppidans Ørneflugt og H.C. Andersens Den Grimme Ælling levede ikke altid op til Nannas høje forventninger om vores opmærksomhed på dagens tekst. Og så var Fanden løs.

Nanna brændte nemlig for sagen. Hvad enten det var som lærer for de ældste elever på Ny Holte Skole gennem 35 år eller sidenhen som aktivist i Bedsteforældre for Asyl. Endskønt hun aldrig selv fik børn, stod yngre generationer hendes store og varme hjerte nært.

Det mærkede jeg som elev i 80erne på Ny Holte Skole. Og ikke mindst i mit barndomshjem, kollektivet Holte-Molte. Her på Poppel Allé 23 boede Nanna fra 1978 frem til hendes pludselige død, søndag den 26. april 2020.

Eller hedder det forresten ”frem til sin pludselige død”? Nanna beherskede dansk, tysk, engelsk, spansk samt til husbehov et par andre sprog. Og hun var altid god til at vejlede eller dele ud af sin viden, som i øvrigt var enorm. En kærlig egenskab, som mine egne og mange andres børn har nydt godt af, også efter hun gik på pension. En egenskab jeg mærker savnet af allerede nu, hvor disse linjer jo helst skal skrives korrekt.

Vel at mærke var det ikke blot semantisk og leksikalt, at Nanna favnede bredt. Også privat gjorde hun et livstykke ud af alt, hvad hun beskæftigede sig med. Fra sin plads i køkkenkrogen bag dagens aviser med dampende kaffe foran sig, osede hun af litterære referencer, historiske perspektiveringer, musikalitet og politisk indignation.

For ikke at tale om humor, fest og gang i gaden. På den konto, var det ikke de urolige elever, som fik Nanna til at udvandre fra klassen. Det var de uinteresserede. Selv skolens værste rødder stod under hendes beskyttelse, så længe de viste interesse. Hvis eleverne larmede, var det faktisk ingenting mod, hvad Nanna selv kunne præstere.

I samfundsfag forsøgte hun at indpode os det socialistiske mantra, at yde efter evne og nyde efter behov. Eller var det faktisk i tysktimerne, at hun prøvede at snige lidt solidarisk dannelse ind os elever fra Det Grønne Område, hvor der også dengang overvejende blev stemt blåt? Det var ikke kun det karakteristiske hennahår, som glødede i stærkt rødlige nuancer.

Efter 35 som lærer på Ny Holte Skole havde det været en bekvem løsning at trække tempoet ud af kampen og komme roligt i mål for at kunne nyde et otium med tjenestemandspension. I stedet slog hun op i banen og kastede sig ud i sprogundervisning i Frederiksværk for voksne flygtninge og indvandrere, som hendes samfundssind siden har brændt for i forskellige græsrodssammenhænge.

Nyheden om at Nanna i søndags uventet gik bort, er uvirkelig og trist. Sammen med husets tilbageværende kollektivister, havde hun netop skrevet under på en salgsaftale med tre unge par, som fører Holte-Molte videre i fællesskabets ånd. Nanna var fuld af begejstring over, at huset ikke sælges til liebhaveri og ville have elsket at følge familierne. Uagtet at hun ikke kendte dem personligt. ”Sligt generer ikke store ånder”, som hun plejede at recitere. Næste generation lå hende for meget på hjerte, til at holde sig væk.

Så sent som sidste uge besøgte min familie og jeg Holte-Molte. Vi hentede min mor til en gåtur i skrig-grønne Rude Skov. Turen rundt om Løjesø var Nannas bentøj trods alt ikke længere til og vores adgang til huset var naturligvis corona-forment. Men i kæmpevillaens store hall tittede hun frem fra køkkenet, næsten syngende: ”Jeg synes nok, at jeg hørte jer. Er I der nu allesammen? Hvor er det dog dejligt. Jeg skal bare lige se jer, inden I går!”

Sådan var Nanna. Hun satte ord på sin verden. Sagde højt, hvad hun sansede, lyttede og så. Delte rundhåndet ud. Til store og små. Et livstykke af en lærer.

Nanna Therese Carlsen blev født på Bjørnø, men voksede op i Hillerød. Fra 1961 underviste hun på Ny Holte Skole frem til midten af 90erne, hvorefter hun afsluttede sit kald som indvandrerlærer i Frederiksværk. Fra 1978 frem til sin nylige død boede hun i kollektivet Holte-Molte.

Som græsrodsaktivist engagerede Nanna Carlsen sig blandt andet i Bedsteforældre for Asyl, De Splittergale, Kvinder i Sort og Holte Folkemusikhus.

Bisættelsen finder på grund af forsamlingsrestriktionerne sted i stilhed for inviterede den 7. maj i Lyngby Kirke. I stedet for blomster foreslår de nærmeste bidrag til Bedsteforældre for Asyl på konto 7780-1930866 mrk. Nanna.