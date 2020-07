Arbejdet for bedre adgangsforhold til Vangeboskolen er i fuld gang. Pressefoto

Mere sikkert i skole

Morgenmyldretiden kan være hektisk og utryg for eleverne, når de ved 8-tiden møder i skolen. Adgangsforholdene er især udfordret af den megen biltrafik til skolerne.

Det vil kommunen nu rette op på ved Vangeboskolen og Dronninggårdskolen. Begge steder oplever forældre, at afsætning og den generelle afvikling af trafikken ikke fungerer optimalt og derfor kan skabe utrygge situationer for børnene, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

En række initiativer, der vil være klar til skolestart, skal sikre mere tryghed for elever og bløde trafikanter omkring skolerne.

Flow i trafikken

På Dronninggårdskolen ensrettes biltrafikken ad Rønnebærvej ind over p-pladsen og videre rundt til afsætning i 'kys og kør'-banen, hvor der er plads til otte biler. Det skal give et bedre flow i trafikken og øge tryghed og sikkerhed for cyklende og gående skoleelever til skolen samt forbipasserende cyklister ad Rønnebærvej.