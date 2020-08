Mere byliv og en sjovere bymidte

Solen skinnede over Birketorvet, og der var et efter coronaomstændighederne stort fremmøde, da viceborgmester Erik Mollerup (V) kunne klippe snoren og indvie Birkerødbåndet sidste lørdag.

"Det er jo en lidt anden åbning, end vi havde planlagt, da vi sendte ansøgningen for et år siden. For da havde vi pralet med, at åbningen ville ske som en del af morgenbordet i Birkerød, men det er jo af naturlige årsager aflyst i år," indledte sagde Erik Mollerup.