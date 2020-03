Artiklen: Medaljeregn over Holte Atletiks unge atleter

Medaljeregn over Holte Atletiks unge atleter

Det blev således til i alt tre guld, syv sølv og syv bronze som klubbens piger og drenge hentede hjem fra stævnet, som dermed blev det bedste mesterskab nogensinde for klubben.

Hos de 18-19-årige drenge blev Marius Hytholm Petersen en suveræn vinder i højdespring, inden han sluttede af med at vinde bronze på 4 x 200m stafet sammen med Thor Wiskum, Thomas Olsen og Mads Mørch

De fornemme resultater er en følge af det store ungdomsarbejde som er blevet lagt i klubben de seneste 15 år og som nu er begyndt at bære frugt.

Holte Atletik råder i dag over en række dygtige trænere og ikke mindst et nyrenoveret atletikstadion på Rudegaard, som betyder, at man kan tilbyde nogle rigtig gode rammer til de børn og unge, som dyrker atletik.