Peter Albrechtsen køber ind og bringer varer ud for folk alle ugens syv dage. På den måde kan han både hjælpe og tjene en lille skilling, som han lægger til side til en ferie - når den slags igen er muligt.

Med sprit og handsker: Peter hjælper til med indkøbene

Da Peter Engelbrechtsen blev midlertidig hjemsendt fra sig arbejde i DSB, besluttede han, at han ville bruge noget af sin overskydende tid på at hjælpe andre

Rudersdal Avis - 01. april 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

56-årige Peter Engelbrechtsen fra Birkerød tog en hurtig beslutning, da corona-virussen ramte landet. Og han samtidig blev midlertidigt hjemsendt fra sit arbejde i DSB Logistik.

"Jeg ville godt hjælpe til på en eller anden måde. Min kæreste havde allerede besluttet, at hun ville hjælpe med at købe ind og bringe varer ud til ældre og andre, der er utrygge ved at gå ud," siger han.

Inspireret af kæresten meldte han sig til Vigo, der er en tjeneste, som servicerer Rema 1000s butikker. Over nettet bestiller kunden varerne. Herefter tager en af de tilmeldte indkøbere ordren, køber ind og afleverer varerne foran kundens hoveddør.

"Jeg har en butik tæt på mig og er jo alligevel ude at købe ind. Så kan jeg samtidig lave en samfundstjeneste. Jeg kan jo mærke, at der er mange, der ikke tør gå i supermarkedet," siger Peter Engelbrechtsen.

To ture om dagen I snart tre uge har han i samtlige af ugens syv dage købt ind og bragt varer ud til folk, han på ingen måde kender.

"Jeg tager i snit to ture hver dag. Det passer fint i forhold til, at jeg også skal bruge tid sammen med mine børn og min kæreste," siger han.

Man får lidt betaling for at udføre arbejdet. Men det er ikke drivkraften.

"Jeg føler, at jeg slår to fluer med et smæk. Dels hjælper jeg andre, og dels får jeg en lille skilling for det. Min kæreste og jeg lægger pengene til side og vil bruge dem på en rejse, når det igen bliver muligt," siger han.

Med sprit og handsker Peter Engelbrechtsen fortæller, at han ingen fysisk kontakt har med dem, han køber ind for og bringer varer ud til. Og i supermarkedet er han iført plastikhandsker, ligesom han kontant spritter sin mobil af.

"Når jeg afleverer varerne, ringer jeg bare på døren, stiller varerne og går igen. Men jeg ved, at der er mange der er meget glade for det. Forleden var der en kvinde, der havde bestilt en flaske vin. Det viste sig så, at den var til mig. Det var da virkelig sødt," ," siger Peter Engelbrechtsen så overbevisende, at man kan høre smilet gennem telefonen.

Skriv til Rudersdal Avis, hvis du også kender en, der hjælper til i denne corona-tid. Send din mail til rudersdalavis.red@sn.dk