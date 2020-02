29. februar og 1. marts vil hus- og racekatte i mange variationer konkurrere om at blive 'Best in show' i Rundforbihallen i Nærum. Pressefoto

Masser af misser vises frem i Rundforbihallen

Der vil være besøg af hus- og racekatte i mange variationer, f.eks. Persere, Maine Coons, Norske skovkatte, Hellige Birmaer, Selkirk, Ragdoll, Peterbald samt flere andre racer - blandt dem også små legesyge killinger. De skal alle konkurrere om at blive 'Best in show'.

Til ringbedømmelse

Lørdag holdes også ringbedømmelser for første gang i Danmark. Her skal alle voksne katte uanset race konkurrere om at blive bedst - det samme gælder for kastrater og killinger/ungdyr.