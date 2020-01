Marts 2019: Året der gik i Rudersdal

Normalt foregår kommunalbestyrelsesmøderne i Rudersdal Kommune overordentlig stille og fredeligt. De er offentligt tilgængelige, men der er ikke mange, som lægger vejen forbi den ellers så smukke rådhussal. Men debatten om den kommende skolestruktur engagerede forældrene i 2019 i en grad, så tilskuergennemsnittet, hvis man kan tale om et sådant, mangedobledes. I starten af marts kunne Rudersdal Avis for første gang rapportere fra en forældredemonstration, som startede udenfor rådhuset og endte på tilskuerrækkerne. ”Det er dejligt at se så mange fremmødte på vores tilhørerrækker. Det er alt for sjældent, det sker,” lød det fra borgmester Jens Ive (V), som nok skulle få sin lyst styret de kommende mange måneder.

Skovfeen plyndrede suttetræet

En kuriøs historie blev fortalt på side 2 i Rudersdal Avis fra 26. marts. Børnenes suttetræ ved Sjælsø var nemlig blevet plyndret. Mange børn havde i løbet af de sidste 15 år taget ceremonielt afsked med sutten og havde hængt den blandt de mange andre på træet, men en dag i marts var alle de mange sutter pludselig væk. Til stor forargelse for mange læsere og borgere i området.

”Jeg bliver gal fordi, jeg ved, der er mange børn, der bruger træet. Og hvem kan finde på at gøre det, bare fordi, de tilsyneladende mener, at det ikke ser pænt ud?,” blev der for eksempel spurgt på Facebook.

Hensyn til klimaet

Det var af hensyn til klimaet, at ”skovfeen” havde plyndret træet. Det var i hvert fald hvad der stod i det anonyme brev, som redaktionen pludselig modtog.

”Skovfeen” havde også hængt et skilt op ved træet, og havde i øvrigt erstattet sutterne med små pakker chokolade. I brevet stod der, at det var dårligt for klimaet at hænge plasticsutterne op i træet, og at ”skovfeen” havde afleveret alle sutterne på genbrugsstationen.