Artiklen: Mand viftede med kniv under skænderi

Mand viftede med kniv under skænderi

En mand blev mandag eftermiddag ved 16-tiden set vifte med en kniv under et skænderi med en anden mand. Episoden skete på en parkeringsplads i Skovgårdsparken, og de to mænd forlod begge stedet efterfølgende.