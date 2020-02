Se billedserie "Jeg er mig og tager noget af mig selv med i rollen," siger Annette Heick. Foto: Pernille Borenhoff

Send til din ven. X Artiklen: Mamma Mia: Donna Annette fester hver aften i Tivoli Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mamma Mia: Donna Annette fester hver aften i Tivoli

Annette Heick er her, der og allevegne. Lige nu mest i Tivoli hvor hun foran et begejstret publikum spiller hovedrollen Donna i forestilling Mamma Mia

Rudersdal Avis - 09. februar 2020 kl. 11:23 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er en pisse god forestilling."

Ordenen kommer fra Annette Heick, der i disse dage høster stor ros og anerkendelse for sin fortolkning af hovedrollen Donna i forestillingen Mamma Mia, der spiller i Tivoli.

Mens kritikken af forestillingen har været noget blandet, er stort set alle kritikere enige om, at Annette Heick stråler i rollen som kvinden, der ved sin datters bryllup på en græsk ø bliver overrumplet over, at datteren har hidkaldt tre mænd, der alle kunne være hendes far. Hvem faren er, har Donna aldrig fortalt sin datter.

"Over dem alle stråler dog Annette Heick i en fuldstændig overbevisende indsats som Donna. Hun både danser, spiller og ikke mindst synger blændende. Hun bør få Meryl Streep til at skamme sig," skriver Ekstra Bladet.

Hvis du ikke går med på legen, så er det ligegyldigt

"Annette Heick gør ellers, hvad hun kan for at fylde lidt substans i formatet, når hun med fine fortolkninger og god energi synger igennem som den danske Donna Svendsen, der drog til det græske øhav for at leve af en lille taverna," siger Iscene. Og BT supplerer:

"Annette Heick var som altid velspillende, og hendes grådkvalte version af 'The Winner Takes It All' var gudskelov væsentligt bedre end Meryl Streeps."

Forestillingen spiller i Tivoli til den 22. mart og tager efterfølgende på en så godt som udsolgt tour rundt i landet.

Og Annette Heick tør godt garantere, at det ikke blot er musikerne, sangerne, danserne og skuespillerne, der har det sjovt.

"Vi på scenen har en fest. Men det har publikum bestemt også. Folk danser i gangene og råber bravo. Der er sindssyg god stemning, men hvis du ikke går med på legen, så er det ligegyldigt," siger Annette Heick, som Rudersdal Avis møder i hendes hjem i Søllerød, hvor hun netop er ved at sige farvel til en fotograf og en journalist fra Billede Bladet.

Der er rift om Annete Heick i denne tid. Og dette interview foregår, mens hun indtager en meget forsinket frokost. En kæmpe stor portion salat med porcheret æg.

For der skal proteiner og masser af vitaminer til, hvis man skal holde til at står på scenen seks dage om ugen.

"Jeg har aldrig været i så god form. Vi træner hver dag," siger Annette, der også ser ualmindeligt veltrænet ud i sine stramme læderjeans og tætsiddende t-shirt.

Annette, hendes mand og parrets to sønner flyttede til Søllerød for et års tid siden. Oprindeligt ledte de efter hus i Dronninggård-kvarteret, fordi de har venner, der har børn på skolen dér. Samme skole som Annette Heick i øvrigt blev student fra, dengang skolen hed Holte Gymnasium.

"Men vi var på besøg hos nogle venner, der bor her i Søllerød, og så spurgte Elliot, vores ældste søn, hvorfor vi dog ikke søgte efter hus her," fortæller Annette Heick.

Annette Heick, der selv er uddannet ejendomsmægler, satte to af sine tidligere kollegaer på opgaven at finde et hus. Og valget faldt på et New England-inspireret træhus godt tilbagetrukket fra vejen.

"Vores yngste går på Vangeboskolen, og jeg føler, at vi efter blot et år kender alle 10-årige i kvarteret. Drengene går ud lokalt, og det er meget betryggende. Den ældste går på Dronninggårdskolen, og begge skoler er dejlige skoler, og de har vildt gode kammerater," siger hun.

Ville være Agneta Annettes forhold til Abba går langt tilbage.

"Mit forhold til Abba går way back. I skolen legede vi tit Abba, og jeg har alle pladerne. Sammen med mine venner har jeg stået i skolegården og leget, at enden af sjippetovet var en mikrofon. Vi sang, og jeg ønskede altid, at det var mig, der var en af dem. Helst Agneta," siger hun.

Syv år gammel var Annette til Abba-koncert.

"Det var deres "Voulez Vous-tour," og jeg tror, det var i Tivolis Koncertsal."

Præcis her hvor hun nu står seks ud af ugens syv aftener og synger de sange, som hun elsker.

"Jeg er ydmyg og taknemmelig over at få den mulighed. Abbas sange er så fantastiske. Man bliver pakket ind i en vellyd, og det er noget ganske særligt at være en del af det her kæmpe store og professionelle apparat," siger hun.

Musicalen har spillet i 20 år i træk i London. Og været opført i hele verden. Flere end 60 millioner mennesker har til dato været med til festen og sunget med på Mamma Mia, Thank you for the Music, Slipping Through my Fingers og The Winner Takes it All.

Lige nu spiller forestillingen 28 steder i verden ud over i Danmark.

"Alle opførelser er helt ens ned til mindste detalje. I starten forstod jeg ikke, hvorfor der fx stod et glas vand til mig i kulissen på præcis samme tidspunkt hver dag. Men jeg fik at vide, at det var en hjælp til mig, inden jeg går ind i forestillingen fra Slipping through my fingers til The Winner takes it all. Det er umuligt at synge de to sange efter hinanden uden vand, fordi de er så følelsesladede. Og det er derfor skrevet ind i den bibel, vi og alle, der opfører Mamma Mia, skal følge til punkt og prikke. Det er utroligt at vide, at der i alle de andre forestillinger på nøjagtig samme tid også er en donna, der drikker vand præcis på det her tidspunkt," siger Annette Heick.

Anderledes end filmen Annette Heick har som så mange andre set Mamma Mia på film. Og hun brød sig egentlig ikke om den.

Til gengæld havde hun aldrig set musicalen, da hun tilbage i marts 2019 fik tilbudt at spille hovedrollen. Den rolle, som Meryl Streep udødeliggjorde i netop filmversionen.

"De sendte mig til London i oktober for at se Mamma Mia, og da jeg så musicalen, gik det pludselig op i en højere enhed, for når du har en musical med et levende publikum, er der en opbygning, der giver 100 procent mening," siger hun.

Forestillingen har ifølge hende god humor, fantastisk musik og er skruet godt sammen.

"Så da jeg så den, tænkte jeg, at det her bliver sjovt."

Annette Heick ville gerne give Donna sin egen karakter, men hun er gået til rollen med respekt.

"Vi er inde og pille ved arvesølvet på Benny og Bjørns anvisninger," siger hun.

"Vi er inde og pille ved arvesølvet på Benny og Bjørns anvisninger

Som hold står de ifølge hende sammen om at give publikum en suveræn oplevelse.

"Billetterne er jo dyre, så folk skal have noget virkelig godt for pengene. Da vi startede prøverne, vidste jeg godt, at det her ville bliver godt. Vi har det sindssygt hyggeligt, og Jesper Lundgaard, der spiller Stig, en af de mulige fædre, er min allerældste og bedste ven i branchen," siger Annette Heick.

Når forestilling i Tivoli slutter 22. marts pakker den sammen og tager på turne et par i hele landet.

"På den ene side er det noget, som man er vildt glad for. På den anden side savner jeg familien vildt meget. Sidste år var jeg væk i tre måneder, da vi turnerede med Evita. Men jeg er jo selv vokset op med noget tilsvarende, og så jer til gengæld hjemme om dagen, når vi spiller i Tivoli om aftenen," siger Annette Heick.

relaterede artikler

Snorre Kirk er tilbage i Søllerød Jazzklub fredag aften 06. februar 2020 kl. 18:37