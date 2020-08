Se billedserie Eugen Butschkow har taget billeder af det ødelagte spor i søndags.

Lysløjpen i Rude Skov lider under hestenes hove

Skoven og kommunen forsøger med en fælles indsats at holde ryttere væk fra den dedikerede ski- og løbesti

Rudersdal Avis - 08. august 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen

"Jeg var ude og løbe på Lysløjpen så sent som i søndags (forrige weekend, red), den lignede en pløjemark. For gangbesværede og løbere er stien ikke tilgængelig, det er umuligt at undgå at træde ned i de flere centimeter dybe huller efter hestehovene. Der var spor efter mindst to heste," fortæller Eugen Buschkow.

Han har de sidste par måneder ofte oplevet løjpen sådan. Selv om det ikke er tilladt at ride på stien.

Vi har tidligere i avisen fortalt om moutainbikere, der ulovligt ryddede spor i skoven, men her er det lidt anderledes med en sti, der findes i forvejen og bruges ulovligt.

Ikke mange nok "Det er jo ikke fordi, der ikke er andre gode stier til rytterne," undrer skovfoged Peter Søland sig over brugen af Lysløjpen.

"Vi har slet ikke mandskab til at holde stien under opsyn konstant. Vi påtaler selvfølgelig, hvis vi oplever nogle, der gør noget, man ikke må, men vi er jo ikke politiet. Vi har mulighed for at indstille over for politiet, at der bliver givet en bøde, men det kræver igen, at vi ved hvem det er, der rider her," forklarer han.

Han fortæller dog også, at der er udsigt til mere mandskab i nærheden af stien.

"Der flytter snart en skovløber ind på Rudeholm, og så bliver der bedre mulighed for at holde opsyn med Lysløjpen,"

239 vinterlamper Stien med det specielle navn er i sig selv er en lidt speciel historie. Den blev anlagt som skiløjpe i 1967 efter aftale mellem skoven og Holte Ski.

Langs løjpen er der placeret 239 lamper, deraf navnet. I vinterhalvåret er lamperne tændt om eftermiddagen og aftenen, Når der er sne på løjpen er den forbeholdt skiløbere, men den resten af tiden fungerer som motionssti.

"I dag er det mest løbere, der bruger den. I mellemtiden har skiklubben fået en aftale med kommunen, der står for vedligholdet af løjpen," fortæller skovfogeden.

Manglende respekt Stien begynder og ender ved Holtehallerne og er en del af Rudegaard Idrætsanlæg.

"Det er jo manglende respekt, når ryttere bruger stien. Både fordi det laver spor, der ikke er godt for fodled, at træde ned i, og fordi stien er svær at jævne ud igen," siger Claus Madsen, der er idrætsinspektør i kommunen.

"Så selvfølgelig er det et problem. Desuden er vedligeholdet af Lysløjpen ikke noget, der er sat penge af til, det må vi tage af driften. Og så er det jo sådan, at når vi skal bruge penge til at rette op efter rytterne, så er der noget andet, der ikke bliver lavet," forklarer han, der alligevel kan pege på en mulig løsnning af problemet.

Coronamidler "Vi har fået ekstra penge fra kommunens anlægsmidler på grund af coronaen til at udskifte alle 239 lamper, og i den forbindelse ville jeg gerne sætte midlertidige skilte op. der gør opmærksom på, at løjpen ikke er for ryttere. For måske er det nogle nye ryttere, der ikke er opmærksomme på reglerne," siger Claus Madsen, der vil sørge for at aftale de midlertidige skilte med skovens folk.

Lamperne bliver gået efter i denne uge, og inspektøren regner med, at arbejdet på løjpen vil være færdigt i god tid inden efterårsferien. Skovfogeden tror også på, at det kun drejer sig om en lille gruppe ryttere.

"Og med lokal opbakning skal vi nok får løst problemet. Der er jo som sagt masser af gode ridestier," slutter Peter Søland.