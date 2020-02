Usikkerhed omkring Raadvads fremtid får nu Lyngby-Taarbæk Kommune til at overveje muligheden af at nedlægge et §14-forbud, som i sidste ende kan betyde, at kommunen skal overtage Raadvad for at sikre stedets kulturhistorie. Det er ikke aktuelt i Rudersdal, mener borgmester Jens Ive (V). Arkivfoto: Lars Schmidt

Lyngby overvejer at overtage Raadvad - ikke aktuelt i Rudersdal

Hvis Raadvads nye ejere ikke sikrer stedets historiske værksteder, skal Lyngby-Taarbæk Kommune være klar til at lave en meget mere specifik lokalplan og i sidste ende være klar til at overtage Raadvad. Det afviser Rudersdals borgmester

Kan Lyngby-Taarbæk Kommune ikke sikre Raadvads værksteder, som de er i dag, når de nye ejere SAP9 Group overtager, foreslår kommunens viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S), at kommunen nedlægger et såkaldt §14-forbud.

Og i yderste konsekvens skal Lyngby-Taarbæk Kommune være klar til at overtage Raadvad for at bevare et stykke kulturhistorie, mener han.

Borgmester Sofia Osmani (K) er blevet forelagt viceborgmesterens forslag. Hun er åben over for forslaget, men vil endnu ikke lægge sig fast på det.

"Jeg er indstillet på at se på enhver løsning, der kan sikre Raadvads samlede fremtid - også et §14-forbud, hvis det viser sig at være en mulighed," siger hun.

Til gengæld afviser Rudersdal Kommune, som også ejer en del af Raadvad, at købe ejendommen i Raadvad, fortæller borgmester Jens Ive (V).

I sidste måned skulle Byplanudvalget i Lyngby-Taarbæk beslutte, om Raadvad skulle juridisk opdeles i en erhvervsdel og en beboelsesdel, som på nuværende tidspunkt hænger sammen. En beslutning, som formand for Raadvads værksteder, Stine Ring, kritiserede i disse spalter for at ville ødelægge den historiske sammenhængskraft.

Byplanudvalget valgte at udskyde beslutningen, så forvaltningen kan undersøge, om et forbud er en mulighed. Sagen vil ifølge Simon Pihl Sørensen komme på det kommende Byplanudvalgsmøde.

Endnu ingen trussel I Rudersdal Kommune, som også ejer en del af Raadvad, har ønsket om at dele Raadvad op endnu ikke været behandlet politisk. Det sker dog i løbet af foråret, oplyser borgmester Jens Ive (V) til Det Grønne Område og Rudersdal Avis.

Adspurgt, om Rudersdal Kommune kunne finde på at nedlægge et §14-forbud for at sikre Raadvads værksteder, svarer borgmesteren:

"Når vi nedlægger et §14-forbud, er det for eksempel, fordi der kommer et ønske om helt eller delvist at nedrive en bevaringsværdig ejendom eller andet, der strider mod kommunens ønsker om, hvordan et givent område skal udvikle sig. Men det kræver jo, at vi først ser "en trussel" mod området. Ansøgning om ændret anvendelse har vi i Rudersdal mig bekendt ikke modtaget, og dermed er diskussionen foreløbig hypotetisk," siger han og fortsætter:

"Men ja, Rudersdal Kommune har gjort brug af §14-forbud, hvor der for eksempel har været ønske om at nedrive ejendomme, og ja, vi står vagt om anvendelsesbestemmelserne og miljøet i Raadvad, men aktuelt er jeg ikke oplyst om et ønske fra ejer, der vil skade det miljø," siger han og tilføjer:

"Vi har i kommunerne længe været opmærksomme på, at ejendommen kom til salg, og at der dermed var en erhvervelsesmulighed. Jeg har indtil nu forstået det sådan, at ingen af kommunerne har ønsket at byde på ejendommen, hvad der jo har været rig mulighed for. Så Rudersdal Kommune ønsker fortsat ikke at erhverve ejendommen i Raadvad."

Meget mere specifik Et §14 vil betyde, at Lyngby-Taarbæk Kommune har 12 måneder til at lave en ny lokalplan for Raadvad. Kommunens viceborgmester Simon Pihl Sørensen ønsker så at gøre lokalplanen endnu mere specifik, så den dikterer, at værksteder, der har til huse i Raadvad, skal have tilknytning til stedets historie.

Den nuværende lokalplan siger blot, at stedet skal bruges til værksteder uden at specificere hvilke slags, fortæller han.

"Vi skal simpelthen lave en lokalplan, der er meget mere specifik, hvor der står traditionelt håndværk og kunsthåndværk, som har en historie," siger han.

Kulturelt fattigere Hvis man i de 12 måneder ikke får udarbejdet en ny lokalplan, er Lyngby-Taarbæk Kommune bundet til at købe Raadvad. En pris, som man ifølge viceborgmesteren bør være klar til at betale.

"Hvis vi ikke kan sikre, at værkstederne, som fortæller historien om industriens vugge, og som er historisk knyttet til Raadvad, forbliver intakte, må vi lave en lokalplan, som i højere grad sikrer det. Og hvis vi ikke får lavet en lokalplan, skal vi være klar til at betale den pris, det koster, for det her er så fundamentalt," siger han og medgiver, at det er drastiske skridt.

"Det er lidt drastisk, men det, der foregår i øjeblikket omkring vores kulturmiljøer, for eksempel med Brede, der er sat til salg, og at man flytter Brede Værk, er så indgribende," siger han og fortæller, at kommunen før har gjort noget lignende.

"Vi gjorde det for nogle år siden i Lundtofte. Der ville man bygge et moderne hus omkring Lundtofte Landsby, og det ville vi ikke have. Så nedlagde vi et forbud, og så måtte vi selv overtage," fortæller han.

Lyngby-Taarbæk Kommune var sidste år igennem endnu en sparerunde. Og kommunen kæmper også med et anlægsloft, som lægger låg på muligheder for byggeri og renovering. Så hvad med omkostningerne, der følger med potentielt at skulle overtage Raadvad?

"Der har jeg det sådan, at så kan det finansieres ved at sælge noget andet. Vi har bygninger og boliger i kommunen, hvor der ikke er de samme særlige hensyn at tage, hvor alle mulige kan være ejere, og vi sælger engang imellem nogle af vores ejendomme. Det kan være med til at finansiere vores behov. Det er ikke forkert at sige, at Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet kulturelt fattigere de senere år, og Raadvad er vores fælles historie, og historien om industriens vugge er der et behov for at bevare," siger han.