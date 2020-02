Lyngby: Nej til opdeling af Raadvad

Sagen om Raadvad har taget endnu en drejning, da Byplanudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune varslede et forbud mod salget af Raadvad. Staten kan dog fortsat trumfe den beslutning. Arkivfoto

Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), påpeger, at staten fortsat kan trumfe Lyngby-Taarbæk Kommunes beslutning om at nedlægge forbud mod køb af Raadvad

I sidste uge stemte politikerne i Lyngby-Taarbæk Kommune nej til en juridisk opdeling af Raadvad, fordi man i stedet varsler et såkaldt §14-forbud. Det gør man, fordi man vil lave en mere specifik lokalplan, der skal sikre Raadvads kulturarv.

Staten kan dog fortsat sætte sig igennem og ændre den beslutning, påpeger Rudersdal-borgmester Jens Ive (V).

Lyngby-Taarbæk-politikernes hensigt er, at en ny lokalplan "i endnu højere grad sikrer områdets kulturarv, sikring af håndværk, kunsthåndværk, viden og formidling af bygningshåndværk og natur", som Lyngby-Taarbæk Kommune skriver i en pressmeddelse.

Venter på nyt Politikeren, der foreslog et forbud, var formanden for Byplanudvalget og viceborgmester, Simon Pihl Sørensen (S), som siger følgende om beslutningen:

"Jeg er utroligt glad for beslutningen i Byplanudvalget. Vi har en forpligtelse over for de kommende generationer. Det er kulturarv på øverste hylde, vi taler om. Vi skal sikre, at man også i mange år fremover kan formidle håndværk, kunsthåndværk og historie knyttet til den gamle arbejderby og fabrik," siger han til Rudersdal Avis.

Beslutningen betyder, at sagen er taget af bordet i Rudersdal Kommune, fortæller borgmester Jens Ive (V), da man nu vil afvente at høre fra nabokommunen med henblik på at udarbejde en fælles lokalplan.

"Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune gennemfører beslutningen, vil vi afvente den udarbejdelse af lokalplan, som forbud indebærer. Vi forventer så at få en henvendelse fra dem, da da vi hidtil har arbejdet tæt sammen om lokalplanen. Vi har dog endnu ikke hørt noget, og det er meget naturligt," siger han til Rudersdal Avis.

Alvorligt skridt Blandt Raadvads håndværkere og kunstnere er der glæde over den seneste udvikling i sagen.

"Vi er meget glade og tilfredse med politikernes enstemmige beslutning, der bestemt giver håb for Raadvad og for fremtiden. Det giver genklang blandt mange, for hvem stedet har stor betydning. Det er så vigtig i en sådan sag med en så betydningsfuld kulturarv, at man har aspekter med af fortiden, nutiden og fremtiden," siger formanden for Foreningen af Værkstederne i Raadvad, Stine Ring, der fortæller, hvad hun håber, en kommende lokalplan indeholder.

"En kommende ny lokalplan skal i endnu højere grad sikre områdets kulturarv, den historiske sammenhængskraft mellem byen og fabrikken. En sikring af udøvelse og videreudvikling af håndværk, kunsthåndværk, viden og formidling af bygningshåndværk, stedets kulturhistorie og sikre adgang til stedets unikke natur," siger hun.

Statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, som står for salget af Raadvad, siger om beslutningen:

"Vi er hos Freja Ejendomme orienteret om resultatet af Byplanudvalgets møde. Det er et alvorligt skridt at tage, og nu må vi finde ud af, hvilke konsekvenser det kan få fremadrettet," siger administrerende direktør for Freja Ejendomme, Karen Mosbech, til Rudersdal Avis, som bad om at få uddybet, hvad man mener med, at det er et alvorligt skridt at tage, hvad der menes med, hvilke konsekvenser det kan få fremadrettet, og hvilken betydning Byplanudvalgets beslutning får for salget. Det har Karen Mosbech ikke ønsket at uddybe.

Jens Ive fortæller, at Lyngby-Taarbæk Kommunes forbud fortsat trumfes af staten.

Fakta Sagen kort

Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme overtog 1. februar 2019 det gamle industri- og boliganlæg i Raadvad, fordi Naturstyrelsen solgte det fra. Salget af Raadvad skulle give penge til genopretning af Søborg Sø og Ekkodalens moser på Borholm.

Raadvad huser i dag 21 kunstnere, kunsthåndværkere og håndværkere, for eksempel vævere, smede og skulptører. De frygter for fremtiden, hvis en fremtidig køber vil hæve lejen, så man bliver nødt til at flytte fra stedet. Og forsvinder de håndværk, som historisk er knyttet til stedet, mister man et stykke kulturarv, lyder det.

"Hvis staten vurderer, at det er chikane, kan de lave landsplandirektiv, som overruler hvad Lyngby-Taarbæk Kommune vil. Den balance skal man altid have, når det er staten, der handler, og så skal kommunerne bare rette ind. Vi var meget opmærksomme på det selv, da vi havde Forsvarskommandoen i Vedbæk under behandling," siger Jens Ive.