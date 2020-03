Send til din ven. X Artiklen: Lukket og slukket i 14 dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lukket og slukket i 14 dage

Det giver ekko i de tommer sportshaller og skolernes legepladser ligger øde hen. Coronavirusen har sendt Rudersdal Kommune og resten af landet i noget der minder om undtagelsestilstand

Rudersdal Avis - 13. marts 2020 kl. 17:14 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

status En herre står forgæves og tager i døren ved Birkerød Bibliotek, mens medarbejderne i Netto på Holte Stationsvej har travlt med at fylde op på hylderne efter flere dage med hvad der minder om stormløb på dagligvareforretningerne.

Ved indgangen til Birkerød Kirke holder en rustvogn klar. Selvom alle gudstjenester er aflyst, så er der stadig opgaver, der skal løses, og på Birkerød Hovedgade holder butikkerne fortsat åbent.

Men alle de steder, der normalt er fyldt med masser af mennesker i dagtimerne, er lukket ned. Det gælder idrætscenteret, kommunen og selvfølgelig daginstitutioner og skoler.

På Birkerød Skole brænder et enkelt lys i administrationen. Det er skoleleder Heidi Munch Jacobsen, der holder fortet, mens alle børn er sendt hjem.

"Jeg er her hvis der er nogen, der skal have hjælp med noget. Men det er meget underligt at være på en skole uden børn," siger Heidi Munch Jacobsen.

Det tætteste man kommer på en lignende oplevelse, var under lærernes Lockout. Men i modsætning til den gang er lærerne stadig på arbejde, selvom de arbejder hjemmefra. Og de skal nok sørge for at holde elevernes hjerner i gang.

"Allerede i går eftermiddags gik lærerne i gang med at planlægge hjemmeopgaver til eleverne," siger Heidi Munch Jacobsen, der i øvrigt er imponeret over forældrenes reaktion. Ligesom på kommunens andre skoler var det nemlig ganske få elever, der mødte op torsdag efter Statsministerens opfordring, til at holde eleverne hjemme.

Birkerød Skole er er helt lukket ned, men der er oprettet nødpasning på Sjælsøskolen, Trørørdskolen og Skovlyskolen.

Også på Birkerød Gymnasium, hvor det normalt kan være svært at tilkæmpe sig en plads i cykelstativet er der nu kun en enlig forblæst cykel tilbage.