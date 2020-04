Kædechef i Din Bilpartner Jakob Knudsen er glad for, at kædens værksteder kan tilbyde kunderne hente-bringe-service. Pressefoto

Lokalt værksted klar til at hente og bringe bilen

I disse dage er det vigtigt, at alle følger regeringens retningslinjer i forhold til corona-epidemien, men det er også vigtigt at støtte lokale virksomheder, så de også er der på den anden side af epidemien.

Derfor tilbyder værkstedskæden Din Bilpartner nu at hente og bringe kundernes bil i forbindelse med værkstedsbesøg.

Værkstederne i kæden holder åbent og tager alle de forholdsregler, de kan for at undgå smitte. Men det er ikke alle, der kan forlade deres hjem, hvis de for eksempel er i karantæne eller i risikogruppen.