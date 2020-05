Se billedserie Den konkursramte Arnold Busck boghandel gemmer sig bag stilladset. Foto: Frank S. Pedersen

Lokallisten vil have borgerne til at redde Birkerøds boghandel

Man kigger mod Fredensborg, hvor borgerne har taget over med en andelsforening

Rudersdal Avis - 14. maj 2020 kl. 11:37 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forrige uge blev Arnold Busck ramt af konkurs og måtte lukke forretningen i Birkerød. Boghandleren er i disse dage gemt bag stilladser på hovedgaden, men fra politisk hold er der drømme om, at åbne bøgerne igen. Lokallisten efterlyser i et facebook-opslag driftige folk, der vil være med til at undersøge, 'om vi kan lave en andels-løsning a la Fredensborg?'

"Jeg tror, at borgerne i Birkerød gerne vil støtte op om sådan et initiativ", siger kommunalbestyrelsesmedlem og tidligere biblioteksleder Mona Madsen.

"Jeg synes det ville være en god idé, selv om jeg med min fortid egentlig går ind for, at man låner bøger," fortæller hun, der selv har gjort sig visse tanker om projektet, også ud fra kommentarerne på facebookopslaget.

Et bogtempel "Arnold Busck har på det seneste ikke haft det bedste ry, og samtidig er lokalerne lidt små, men tilsyneladende meget dyre. Men der er mange andre ledige butikslokaler i byen. For eksempel den gamle slagterbutik over for Irma, hvor kunsthåndværkerne Blandede Bolsjer har til. Det kunne godt blive et bogtempel, men igen, der er lige det med huslejen," siger Mona Madsen.

Nogle af kommentarerne på opslaget foreslår også, at man kunne blande café og boghandel.

"Og måske også kunsthåndværk sammen med kager og bøger," drømmer lokalpolitikeren, der også har kontakt med en boghandler, som hun gerne vil have til at hjælpe med at stable noget nyt på benene.

FredensborgFordi I Fredensborg overtog andelsforeningen FredensborgFordi byens gamle boghandel fra nytår efter at have solgt andelsbeviser for 650.000 kroner. Det skete på initiativ af seks borgere, der i dag er andelsforeningens bestyrelse.

På FredensborgFordi.dk kan også Birkerøds borgere blive klogere på, hvad det kræver at overtage den lokale boghandel.