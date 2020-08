Se billedserie Anne Christiansen, Rudersdal. 23/01-2020 Foto: Sine Fiig

Send til din ven. X Artiklen: Lokallisten: Vi har ikke solgt vores sjæl omkring skolerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokallisten: Vi har ikke solgt vores sjæl omkring skolerne

Lokallisten kommenterer den budgetaftale, som er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Lokallisten og Konservative

Rudersdal Avis - 28. august 2020 kl. 11:25 Af Trine Dybkjær og Anne Christiansen (Lokallisten) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Budgetproceduren har været speciel i år.

Vi har haft mulighed for at øge skatteprocenten og selv beholde pengene. De første 0,13 procent er sikre, og vi har søgt om yderligere 0,15 procent, som vi kan få i år, hvis andre kommuner ikke bruger deres ret til at sætte skatten op, og ellers næste år.

Første del af budgetaftalen handler om denne skattestigning, som skulle søges senest 20. august.

Når vi kender rammen, skal den fyldes ud i anden del af budgetaftalen. Skatteprocenten har snart længe været for lav til at sikre et ordentligt serviceniveau i form af normeringer m.m.

Desværre er der en overgrænse for hvor mange penge, vi må bruge på service, og vi er tæt på denne grænse.

Den øgede indtægt kan derfor primært bruges til anlægsarbejder - det er der så også god brug for.

I den videre proces vil vi fokusere på investeringer, der reducerer driftsomkostningerne, som fx energibesparelser, og I det omfang vi kan frigøre driftsmidler, ønsker vi dem brugt på de sårbare børn.

Vi har ikke solgt vores sjæl ved at vedkende os, at den nye skolestruktur sætter rammen for den videre udvikling af skolevæsenet! Den er besluttet af et flertal i kommunalbestyrelsen, selv om vi havde en bedre løsning på udfordringerne med det faldende børnetal. Det respekterer vi, og vi vil arbejde for vores ideer om større selvstændighed for den enkelte skole indenfor denne ramme.

Og der er mange andre gode Lokalliste-ting i budgetaftalen - sundhedshuse, ældre-bofællesskaber, separatkloakering med mere.