Axel Bredsdorff vil fremover skrive klummer om Rudersdals rige historie her i avisen. Han vil bestræbe sig på at komme rundt i alle kommunens hjørner - både i forhold til tid og geografi. Arkivfoto: Allan Nørregaard

"Lokalhistorien giver borgerne en tilknytning til stedet"

Axel Bredsdorff er ny klummeskribent i Rudersdal Avis. Han vil jævnligt formidle Rudersdals rige historie på tværs af tid og geografi i Rudersdal Avis, og han håber, at han kan få læserne til at undres og lære deres lokalområde endnu bedre at kende

Rudersdal Avis - 16. august 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Axel Bredsdorff er en mand, som for mange i Rudersdal ikke kræver nogen særlig præsentation.

Den uddannede kandidat i historie og geografi er med dybe rødder i Birkerød og Rudersdal en lokalpolitisk institution, som ved årsskiftet forlod lokalpolitik efter 34 år som medlem af Kommunalbestyrelsen først i Birkerød og siden Rudersdal kommuner.

I denne sammenhæng endnu mere vigtigt er Axel Bredsdorff også en nysgerrig og ihærdig formidler af lokalhistorie blandt andet i kraft af sin post som formand for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen og hyppig og meget benyttet foredragsholder om Rudersdals historie.

"Lokalhistorien giver borgerne en tilknytning til stedet. Og det er noget, som jeg, også rent politisk, altid har syntes var enormt vigtigt. At man føler sig hjemme, og man føler sig knyttet til sit lokalområde. Der er natur- og kulturhistorien jo fantastisk vigtig til at skabe relationer mellem omgivelserne og en selv," siger Axel Bredsdorff, hvis klumme debuterer i denne udgave af avisen.

Rundt i hjørnerne Han vil i sine klummer så vidt muligt forsøge at bevæge sig langt omkring i både tid og sted i kommunens rige historie.

"I virkeligheden vil jeg gerne være så bred som muligt. Min første klumme handler for eksempel om noget af vores ældste historie med kultstenen i Birkerød, nummer to handler om noget, der skete for 200 år siden med mausolæet på Vedbæk Kirkegård, og nummer tre handler om Holte Børnehaveseminarium. Lokalhistorie behøver ikke være hundreder af år gammelt. Det kan også være noget, der sker i firserne, og derfor vil jeg prøve at sprede mig så meget, jeg kan, både kronologisk og geografisk og hoppe rundt i alle kommunens hjørner," siger Axel Bredsdorff.

Stoppe og undre sig Der er i forvejen en stor lokalhistorisk interesse i Rudersdal, og kommunens to lokalhistoriske selskaber har rigtigt mange medlemmer. Men Axel Bredsdorff vil først og fremmest skrive til den brede læser:

"Selvfølgelig vil meget være kendt stof for de lokalhistoriske nørder, ikke mindst dem, som er medlem af de to lokalhistoriske selskaber, men det er også derfor det er fint at skrive i Rudersdal Avis, og på den måde få skabt endnu flere interesserede i lokalhistorien," siger Axel Bredsdorff og fortsætter:

"Jeg vil meget gerne få folk til at stoppe og undre sig, når de færdes i lokalområdet: "Hvad er det her for noget? Har det her sted en historie eller kan den her sten eller bygning fortælle mig noget om mit lokalområde, som jeg godt kunne tænke mig at vide noget mere om," siger Axel Bredsdorff.

Han har selv mange ideer til fremtidige klummer, men Axel Bredsdorff vil meget gerne have input, spørgsmål og kommentarer fra læserne - også hvis man har ekstra, eller måske helt andre, oplysninger at bidrage med i forhold til hans klummer:

Og hvis man nu på sin vej rundt i sit lokalområde netop undres eller gerne vil vide mere om, må man meget gerne skrive til Axel Bredsdorff på adressen: formand@histtop.dk.

"Det kan jo være, at der er noget, jeg har misforstået, og hvis der er nogen, som ved bedre, så må man endelig sige til, og så skal jeg gerne komme med berigtigelse. Man skal ikke holde sig tilbage. Og hvis jeg kan undersøge noget for læserne, så skal de endelig skrive til mig. Det bliver ikke en brevkasse, men jeg hjælper gerne, hvis jeg kan," siger Axel Bredsdorff.