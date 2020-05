Se billedserie Centerchef Lilian Jørgensen sidder på beboeorsiden af besøgsopstillingen med to meter over til Anika Rée, der har taget datteren Linea med på besøg i Lions Parks Søllederød. Foto: Frank S. Pedersen

Lions Park Søllerød har eksperimenteret med besøg

Pårørende må nu besøge beboere på plejecentrene, udendørs. På Lions Park Søllerød har de fundet kreative løsninger

Rudersdal Avis - 06. maj 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen

Tirsdag eftermiddag åbnede kommunen officielt muligheden for at pårørende kan besøge deres familiemedlemmer på plejecentrene. Det sker med baggrund i Sundhedsstyrelsens ændrede vejledning på området.

"Der er et behov for menneskelig kontakt, og vi har godt kunnet mærke det pres, der har været fra pårørende, både på os som politikere og på plejecentrene," fortæller Anika Ree (V), der både er næstformand i Social- og Sundhedsudvalget og medlem af fondsbestyrelsen i Lions Park Søllerød.

Her er vi taget på besøg, udendørs i det fugtigkolde forårsvejr.

På forkant Plejecenteret har i et par uger samlet erfaringer med besøg udefra.

"Vi har eksperimenteret og afprøvet kreative løsninger for at finde de bedste måder at være sammen på. Der har været gæster og vi har selvfølgelig overholdt alle regler og foreskrifter for samvær," fortæller centerchef Lilian Jørgensen, mens vi opholder os med god afstand indbyrdes mellem rød-hvide plastikstrimler og kegler med skilte, der viser, hvor henholdsvis beboere og gæster må sidde.

Alle, både beboere og gæster, har fået læst og påskrevet om, hvordan de skal opføre sig. Men det kan godt være svært, når man ikke har set hinanden i over en måned.

"Vi holder øje med, at alt foregår rigtigt. Og jeg må sige, at det mest er gæsterne, der har haft svært ved at overholde foreskrifterne. Vi har grebet ind og sagt 'der er lige noget, der er misforstået', når behovet for at kramme åbenbart bliver for stort. Men til gengæld har alle været glade," fortæller Lilian Jørgensen, som har stor respekt for Corona-virusens smitsomhed.

Fakta Vejledning for besøg på plejecentre



Besøgene vil alene kunne ske på udearealer og under særlige vilkår, der tager hensyn til smitterisiko og smittespredning.

Besøgene skal ske på en sundhedsfagligt forsvarlig måde, som skærmer andre beboere og personalet.

Besøg skal altid aftales forud. Ring først "Jeg har været i denne branche i mange år, og jeg har aldrig oplevet en sygdom, der er så smitsom. Beboerne er meget sårbare, så vi skal passe meget på ikke at få smitten indenfor dørene," siger hun, der beder pårørende om at ringe til centeret, hvis man som pårørende gerne vil på besøg.

I forbindelse med at kommunen åbnede for besøgsmuligheden siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (Kons.):

"Jeg glæder mig over, at det nu igen bliver muligt for pårørende at komme på besøg på vores plejecentre. Ikke mindst for beboerne har de seneste uger været meget vanskelige, når man ikke har kunnet komme bedre i kontakt med sin familie end via en telefon. Desværre er risikoen for smittespredning fortsat betydelig. Derfor kommer besøgene til at foregå udendørs og med fokus på det sundhedsfaglige. Det er fortsat vores væsentligste prioritet at undgå smittespredning."