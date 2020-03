Lars Peter Holm udstilller nyt og gammelt

Her udstiller han nyere, ældre og meget ældre billeder alle inspireret af det sted, han holder allermest af.

Lars Peter Holm har gennem tiden tegnet et utal af julekort blandt andet til Stenders Forlag og flere virksomheder, samt julekalender til TV for "Teddybjørnefondens" hjælpearbejde for aids-ramte børn i Rumænien. Han har haft maleriudstillinger på Odense Centralbibliotek i forbindelse med HC Andersens litteraturpris, henholdsvis til Isabel Allende og Salman Rushdie.