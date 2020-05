Kurt Trampedachs strandvejsvilla er til salg

Eksklusivt liebhaverbælte

Hvis det er dig, der skal overtage huset, hvor Kurt Trampedach - der især er kendt for sine udtryksfulde værker med menneskefigurer i jordfarver - boede og malede, så skal du finde 19 millioner kroner.

En udbudspris, der betyder, at du skal lægge lige over 51.700 kroner for hver kvadratmeter i huset, hvilket er en smule over gennemsnitsniveauet for området.