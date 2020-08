Kunstens krukker kommer på udstilling

Tonsvis af jord på gulvet

Når de besøgende kommer ind i den gamle barokvilla på Attemosevej 170, vil de opleve at træde ind i et jordfyldt landskab med tykke tekstiler på væggene. Tonsvis af jord fra hovedhusets forplads er gravet op og danner både underlag for værkerne og for de besøgendes gang gennem udstillingen.