Kunst og kølig rosé i Mothsgårdens have

Mothsgården inviterer til fredagscafé. Det er snart sidste chance for at se fotoudstillingen "Langt fra verden"

Dermed er det også snart sidste chance for at se billederne i udstillingen 'Langt fra verden'.

Det bliver også muligt at købe de udstillede værker, hvor overskuddet fra salget går til Mothsgården. Billederne kommer til salg fra 12. juni til udstillingen lukker 9. august I dagens anledning kan man købe kold rosévin og hvidvin samt vand, sodavand og is, og i haven er der stillet pavilloner op, hvis der skulle komme et dryp eller to. Overskuddet fra salg i cafeen går til investering i fremtidig cafedrift.