Kunne mærke det - "Det er her vi skal bo"

Jægerhytten åbner på søndag med et menukort med udgangspunkt i det danske og franske køkken

"Nej jeg skal ikke med på billedet, det overlader vi til de unge," forsøger Claus Jørgensen at undslippe lynfotografen ved at trække køkkenchefen Otto Rantala Jørgensen ind foran linsen. Den familiære tone er ikke tilfældig, hvilket kan ses af efternavnet, men Claus søn har allerede arbejdet flere år i miljøet omkring Karmaman Foodmarket og med egen restaurant på Frederiksberg Allé.

"Jeg synes det er vigtigt, at fokus ikke er på mig, kokken, denne gang, men på selve stedet Jægerhytten," siger Claus Jørgensen ret hurtigt, efter vi er begyndt at snakke. På en dag hvor forberedelserne til den nye udgave af Jægerhytten er i fuld gang, og der er blevet prøvesmagt indhold til vinkortet.

Naturen kalder Men vi skal alligevel snakke lidt Claus Jørgensen. For tyve år siden var han med til at sætte Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje på landkortet, et andet sted ude på landet ligesom søbredden i Birkerød.

"Jeg fik lidt den samme fornemmelse, som med Helenekilde, da jeg så det her. Og så er der også naturen. Jeg har lige brugt to år på et slot i Bretagne som konsulent. Der mødte jeg naturen, og det er lidt lige som her. Du ved, det er ligesom når man ser på huse med en ejendomsmægler, og bare kan mærke, det er her vi skal bo" forklarer han om grunden til at turen nu er kommet til Jægerhytten.

"Og så synes jeg, at kommunen havde en god indstilling til, hvad stedet her skal kunne tilbyde borgerne."

Hjemkundskab i køkkenet Det er kommunen, der forpagter Jægerhytten ud, og har lavet aftalen med Claus Jørgensen. Og han har også planer om at give noget tilbage i den retning.

"Jeg har skrevet ud til alle skolerne, selv om jeg godt ved, at det er sommerferie, så der er ingen svar endnu. Jeg har tilbudt dem hjemkundskab i vores køkken, To dage uden facit med fokus på smage, det er min erfaring, at det de får lavet, mange gange smager lige så godt som kokkens," fortæller han.

Konceptet har han prøvet før, men ikke som tilbudt til alle en kommunes skoler, mere som events.

"Ældresagen har jeg også henvendt mig til, og foreslået et samarbejde om gamle og glemte retter som forloren skildpadde eller gule ærter, som frokost."

Konsulentens madhus Jægerhytten åbner på søndag 9. august, hvor man allerede har fuldt hus, og menuen bliver også klar til den tid. Maden bliver med udgangspunkt i det danske og franske køkken.

"Det skal være et madhus med et alacarte menukort, der ikke stikker af. Og så kan man få kokkens femretters menu, der måske er mere egnet til dem, der har god tid. Der bliver tavlerretter, dagens ret, som for eksempel forloren hare og stegt flæsk ad libitum nogle dage, wienerschnitzler eller osso buco, det skifter med årstiderne og sæsonerne," fortæller kokken, der altså denne gang har givet sig selv titlen konsulent.

"Jeg er konsulent, det er de fire partnere fra Karmaman, der har restauranten," insisterer Claus Jørgensen.